Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina con Messi para los próximos amistosos

La Albiceleste confirmó a los jugadores para los 3 amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, con el último partido en el Monumental y la posibilidad de un último recital del 10 de la selección.
Lionel Scaloni confirmó este martes la nueva lista de convocados de la Selección Argentina para los próximos amistosos internacionales, los primeros después del Mundial 2026. La principal novedad es la presencia de Lionel Messi, quien había anunciado su retiro de la Albiceleste y tendrá su despedida el 6 de octubre.
La Selección jugará tres partidos durante la próxima Fecha FIFA, que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre. El primer encuentro será ante Bolivia, el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los dos restantes serán frente a Burkina Faso y Benín, el 3 y el 6 de octubre respectivamente, en el Estadio Monumental.
La gira por China, que estaba prevista inicialmente, quedó descartada a raíz del adiós anunciado por Messi. Para esta convocatoria, Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, quienes arrastran suspensiones luego de los incidentes al término de la final. Paredes debe cumplir una sanción de 10 partidos, Molina de siete, y Almada uno. Enzo Fernández que está convocado, no jugará el amistoso en Córdoba por la expsulsión (doble amarilla) que sucedió también frente a España.
Emiliano Martínez (Chelsea)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Gerónimo Rulli (Manchester City)
Agustín Giay (Palmeiras)
Leonardo Balerdi (Roma)
Cristian Romero (Atlético de Madrid)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Juan Foyth (Villarreal)
Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Román Vega (Zenit)
Enzo Fernández (Manchester City)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Valentín Barco (Chelsea)
Giovani Lo Celso (Real Betis)
Exequiel Palacios (Ipswich Town)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Nico Paz (Como)
Franco Mastantuono (Fiorentina)
Matías Soulé (Roma)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Nicolás González (Juventus)
Gianluca Prestianni (Benfica)
José Manuel López (Palmeiras)
Santiago Castro (Roma)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lautaro Martínez (Inter)
Lionel Messi (Inter Miami)
La citación de Messi había sido anticipada minutos antes de la publicación oficial de la lista por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, a través de un video dirigido a los hinchas argentinos. El dirigente confirmó que la decisión fue tomada junto con Scaloni y que el capitán aceptó la invitación.
“A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles de que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá en la Argentina”, expresó Tapia.
El presidente de la AFA también anunció que serán invitados los campeones del mundo que participaron junto a Messi en el Mundial de Qatar para que asistan al partido junto con sus familias. “Y, a su vez, luego de haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable. A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, concluyó.
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