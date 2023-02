"Si con cero puntos tenía fuerza, con uno me siento tarzán. Estoy con la misma fuerza. Yo los veo (a los jugadores) que se entregan. A veces los resultados no se dan, pero es un camino", comentó Saralegui, quien está en la cuerda floja después de un mal inicio de torneo, con tres derrotas (ante Lanús, Godoy Cruz y Sarmiento).

Además, negó que la dirigencia le haya soltado la mano. "La prensa juega con eso. Creo que es normal que pongan y saquen un técnico cuando un equipo no gana. Es también lo que a la gente le gusta. Pero en ningún momento me quitaron el respaldo. Lo que quiere la comisión directiva, el hincha y yo es ganar y no estar en esta posición tan incómoda", expresó el técnico.

Por último, contó que "me voy muy contento por el rendimiento del segundo tiempo del equipo" y concluyó: "Tengo más fuerzas que nunca por esta camiseta y la gente con la que trabajo. Los jugadores se entregaron. Pudimos ganar el partido. Será el punto de partida para volver a intentar sumar de a tres. Que el hincha siga confiando. Que sepa que siempre queremos ganar y no bajaremos los brazos".