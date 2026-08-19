Estudiantes goleó a Universidad Católica y avanzó a los cuartos de la Libertadores

El Pincha se impuso 3 a 0 ante el conjunto chileno de visitante, cerró la serie con un 4-1 global y se metió entre los ocho mejores del continente tras una gran actuación como visitante.
Estudiantes goleó 3 a 0 a Universidad Católica en Chile y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Después del 1-1 en La Plata, el equipo de Alexander Medina resolvió la serie con un tanto de Joaquín Correa y un doblete de Guido Carrillo. El Pincha volvió a mostrar su mejor versión pocos días después de haber aplastado 4-0 a Gimnasia en el clásico platense y ahora espera por el ganador de Rosario Central y Corinthians.
El partido comenzó equilibrado, con situaciones repartidas y buenas intervenciones de ambos arqueros. La diferencia apareció justo antes del descanso, cuando Tiago Palacios debió salir por una molestia y Joaquín Correa ingresó para convertirse rápidamente en protagonista. El Tucu recibió de Baltasar Rodríguez en la puerta del área y sacó un remate rasante y preciso para poner el 1-0 a los 45 minutos. En el arranque del complemento, Carrillo amplió la ventaja de cabeza después de un centro de Eros Mancuso y dejó al conjunto chileno obligado a buscar tres goles.
Universidad Católica intentó reaccionar, pero Estudiantes controló el partido y aprovechó los espacios para sentenciar la serie. A 8' del final, Cetré envió un centro que superó al arquero Vicente Bernedo y Carrillo apareció para anticiparse y marcar el 3-0 definitivo. El delantero completó su doblete y coronó una noche en la que el Pincha fue contundente cada vez que tuvo una oportunidad clara.
Con el 4-1 global, Estudiantes quedó entre los ocho mejores de América y tendrá como próximo rival a Rosario Central o Corinthians. El equipo argentino deberá esperar la definición de esa serie, que comenzó con un empate 0-0 y tendrá su revancha en Brasil. El pase llegó después de un triunfo contundente en el clásico platense y de una actuación en Chile que confirmó el buen momento del conjunto de Medina, que ahora buscará seguir avanzando en la máxima competencia continental.
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