Estudiantes goleó a Universidad Católica y avanzó a los cuartos de la Libertadores

Con el 4-1 global, Estudiantes quedó entre los ocho mejores de América y tendrá como próximo rival a Rosario Central o Corinthians. El equipo argentino deberá esperar la definición de esa serie, que comenzó con un empate 0-0 y tendrá su revancha en Brasil. El pase llegó después de un triunfo contundente en el clásico platense y de una actuación en Chile que confirmó el buen momento del conjunto de Medina, que ahora buscará seguir avanzando en la máxima competencia continental.