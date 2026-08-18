Boca aplastó a Recoleta en Paraguay y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana

El Xeneize se impuso con autoridad por 4 a 0 de visitante con los goles de Ascacibar, Villa, Merentiel y Alan Velasco para meterse entre los ocho mejores del certamen continental con un global de 7-1.
Boca goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo del Vasco resolvió el partido con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco, después de haber ganado 3-1 en la ida. Con el resultado global de 7-1, el Xeneize espera ahora por el vencedor de la serie entre Bolívar y San Pablo, que se definirá en el Morumbí.
Después de un comienzo parejo y con situaciones para ambos equipos, Ascacibar volvió a aparecer dentro del área para abrir el marcador. El volante aprovechó un rebote que dejó el arquero Nelson Ferreira tras un centro de Lautaro Blanco y conectó un cabezazo preciso para poner el 1-0. El Ruso atraviesa una gran racha goleadora y llegó a su quinto tanto en los últimos seis partidos, una marca que lo convirtió en uno de los principales nombres ofensivos del ciclo de Arruabarrena.
Antes del descanso, Villa amplió la ventaja y marcó su primer gol desde su regreso al club. El colombiano había tenido dos oportunidades claras antes de encontrar el segundo tanto de Boca y finalmente, a los 43', capturó otro rebote de Ferreira y definió entre las piernas del arquero paraguayo para establecer el 2-0. Villa, cuyo último gol con la camiseta Xeneize había sido en 2023, ante Colo-Colo por la Copa Libertadores, previo a su salida, festejó con un pedido de disculpas al público azul y oro.
Boca terminó de liquidar la serie durante el segundo tiempo y transformó la clasificación en una goleada: primero Merentiel marcó el 3-0 después de una gran acción individual, luego de recibir la asistencia de Milton Delgado tras una recuperación en campo rival. El delantero uruguayo dejó atrás a la defensa y definió con precisión en el mano a mano. Sobre el cierre, Velasco apareció con un potente remate para convertir el 4-0 definitivo y completar una noche sin sobresaltos para el Xeneize.
La goleada también le permitió a Arruabarrena realizar variantes pensando en lo que viene y darle sus primeros minutos a Enner Valencia y al juvenil Facundo Herrera. Boca cerró los octavos con un global de 7-1 y ahora deberá esperar la definición entre Bolívar y San Pablo para conocer a su próximo rival. Con la clasificación asegurada, el conjunto argentino quedó a tres series de volver a disputar una final internacional.
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