Boca aplastó a Recoleta en Paraguay y se clasificó a los cuartos de la Sudamericana

Antes del descanso, Villa amplió la ventaja y marcó su primer gol desde su regreso al club. El colombiano había tenido dos oportunidades claras antes de encontrar el segundo tanto de Boca y finalmente, a los 43', capturó otro rebote de Ferreira y definió entre las piernas del arquero paraguayo para establecer el 2-0. Villa, cuyo último gol con la camiseta Xeneize había sido en 2023, ante Colo-Colo por la Copa Libertadores, previo a su salida, festejó con un pedido de disculpas al público azul y oro.