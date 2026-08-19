Riestra eliminó a Gimnasia y Banfield zafó del papelón con Midland en la Copa Argentina

El Malevo venció 4 a 2 en los penales al Lobo tras el 1-1 en los 90' en el Tomaghello, mientras que el Taladro se impuso por 4 a 3 desde los 12 pasos frente al Funebrero tras el 2-2 en la cancha de Morón.
Riestra y Banfield clasificaron a los cuartos de final de la Copa Argentina después de eliminar por penales a Gimnasia y Midland respectivamente. El Malevo venció 4 a 2 al Lobo desde los 12 pasos tras el 1 a 1 en los 90' en el Tomaghello y le dio un nuevo golpe después de la goleada que sufrió en el clásico con Estudiantes, mientras que el Taladro se impuso por 4 a 3 desde los 12 pasos frente al Funebrero después del 2-2 en la cancha de Morón.
Riestra abrió el marcador con un gol de Nicolás Benegas a los 38 minutos de juego. El delantero ganó en el área después de un centro de Mariano Bracamonte y rompió el 0-0 del marcador con un cabezazo con el que puso el balón contra un palo.
Gimnasia reaccionó al inicio del complemento consiguiendo la igualdad a través de Mateo Seoane, quien empujó el balón en el segundo palo después de la peinada de Germán Conti en el primer palo tras un envío de córner desde la derecha que descolocó a Marino Arzamendia. Sin embargo, el Malevo fue más efectivo en los penales y jugará por primera vez los cuartos de final de este certamen, mientras que el Lobo redondeó una semana para el olvido.
Por su parte, Banfield le ganaba 2 a 0 a Midland, terminó empatando 2 a 2 y zafó en los penales del papelón. El Taladro abrió el marcador a los 15 minutos con un gol de Alexander Machado de penal y Tomás Adoryán amplió la diferencia a los 22' de juego de lo que parecía sería una noche tranquila para el equipo de Pedro Troglio.
Sin embargo, el equipo de la Primera Nacional sorprendió con una ráfaga de dos goles en cuatro minutos en el complemento: Facundo Marín (a los 4' de esta etapa) y Luciano Recalde (a los 8') pusieron la igualdad. De esta manera, el pase se puso en juego en los penales y allí Facundo Sanguinetti, quien ya tiene todo acordado para pasar a Vélez, fue el héroe del Taladro para avanzar a la siguiente ronda del certamen federal.
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