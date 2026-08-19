Riestra eliminó a Gimnasia y Banfield zafó del papelón con Midland en la Copa Argentina

El Malevo venció 4 a 2 en los penales al Lobo tras el 1-1 en los 90' en el Tomaghello, mientras que el Taladro se impuso por 4 a 3 desde los 12 pasos frente al Funebrero tras el 2-2 en la cancha de Morón.

Riestra y Banfield clasificaron a los cuartos de final de la Copa Argentina después de eliminar por penales a Gimnasia y Midland respectivamente. El Malevo venció 4 a 2 al Lobo desde los 12 pasos tras el 1 a 1 en los 90' en el Tomaghello y le dio un nuevo golpe después de la goleada que sufrió en el clásico con Estudiantes, mientras que el Taladro se impuso por 4 a 3 desde los 12 pasos frente al Funebrero después del 2-2 en la cancha de Morón.