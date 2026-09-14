Sorpresa: Gallardo no tendrá a Biscay como ayudante en la Selección de Ecuador

El Muñeco asumirá el mayor desafío de su carrera como entrenador sin el compañero de toda su vida. Cómo será su cuerpo técnico.
Marcelo Gallardo comenzará su primera experiencia como entrenador de una selección nacional con una ausencia significativa en su equipo de trabajo. Matías Biscay, su histórico ayudante de campo y uno de sus hombres de mayor confianza, no lo acompañará en Ecuador por una cuestión familiar. La decisión pone en pausa una sociedad que se mantuvo durante más de una década y que atravesó distintos ciclos del Muñeco.
La relación entre ambos nació en las inferiores de River y se consolidó cuando Gallardo inició su carrera como entrenador en Nacional de Uruguay. Desde entonces, Biscay se convirtió en una pieza central de su cuerpo técnico y llegó a dirigir al equipo en 11 partidos cuando Gallardo no pudo estar en el banco, incluidos los cruces decisivos de las Copas Libertadores 2015 y 2018.
Para reemplazar esa función, Hernán Buján ocupará el lugar que habitualmente tenía Biscay dentro de la estructura de Gallardo. A su vez, Alejandro Albornoz, quien ya trabajó como videoanalista durante la última etapa en River, continuará junto al Muñeco. El cuerpo técnico también tendrá a Juan Carlos Docabo como entrenador de arqueros, mientras se termina de definir la composición definitiva del grupo de colaboradores.
Gallardo fue oficializado como nuevo entrenador de Ecuador el domingo 13 de septiembre, después de varias semanas de negociaciones. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y contempla la Copa América 2028 y el Mundial 2030, que se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. El objetivo será iniciar un proceso a largo plazo luego de la salida de Sebastián Beccacece.
El debut del Muñeco al frente de la selección ecuatoriana será durante la próxima ventana FIFA. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre en una gira por Asia y luego viajará a Japón, donde disputará un torneo cuadrangular. El 1° de octubre se medirá con el seleccionado local y el 5 jugará ante el ganador del partido entre Panamá y Nueva Zelanda.
La llegada a Ecuador marcará además el regreso de Gallardo a un banco de suplentes después de su salida de River en febrero de 2026. En su segundo ciclo en el club disputó 86 partidos, con 38 triunfos, 27 empates y 21 derrotas, mientras que su primera etapa, entre 2014 y 2022, fue la más exitosa de su carrera, con 14 títulos y una huella histórica en Núñez.
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