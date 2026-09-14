Sorpresa: Gallardo no tendrá a Biscay como ayudante en la Selección de Ecuador

El debut del Muñeco al frente de la selección ecuatoriana será durante la próxima ventana FIFA. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre en una gira por Asia y luego viajará a Japón, donde disputará un torneo cuadrangular. El 1° de octubre se medirá con el seleccionado local y el 5 jugará ante el ganador del partido entre Panamá y Nueva Zelanda.

La llegada a Ecuador marcará además el regreso de Gallardo a un banco de suplentes después de su salida de River en febrero de 2026. En su segundo ciclo en el club disputó 86 partidos, con 38 triunfos, 27 empates y 21 derrotas, mientras que su primera etapa, entre 2014 y 2022, fue la más exitosa de su carrera, con 14 títulos y una huella histórica en Núñez.