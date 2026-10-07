El emotivo posteo de Messi tras su despedida: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Leo cerró su mágica etapa con la Selección Argentina tras el partido ante Benín y en una publicación en Instagram continuó su discurso recordando a su padre, su familia y Maradona.
Messi cerró su ciclo con la Selección Argentina y horas después de su último partido se expresó en redes sociales. El capitán publicó varias imágenes de su despedida ante Benín y reconoció que todavía tenía cosas pendientes por decir. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió el rosarino, que también aseguró estar convencido de haber elegido el camino correcto.
En su mensaje, el futbolista destacó el recorrido realizado con la camiseta argentina y agradeció a las personas que lo acompañaron durante toda su carrera. Tuvo una mención especial para Maradona, a quien reconoció por el lugar que le dio al país y por la influencia que, según sostuvo, mantuvo incluso después de su muerte. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, señaló el capitán.
La publicación también incluyó agradecimientos para su familia, sus amigos, sus compañeros, los entrenadores y los clubes que facilitaron su presencia en la Selección. Poco después, además, compartió una historia dedicada a su padre, Jorge Messi, fallecido el 8 de agosto de este año tras atravesar una enfermedad.
"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.
Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.
También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.
Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.
Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado."
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