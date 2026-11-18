Fabián Paz, tío del futbolista, contó el encuentro que tuvieron su sobrino y Celia Cuccittini en octubre tras la despedida de Leo de la Selección Argentina ante Benín.
Nico Paz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y, después de marcar dos golazos en la goleada 7-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica, su tío Fabián reveló una emotiva anécdota que involucra a Lionel Messi y a su mamá, Celia Cuccittini. Según contó, la madre del histórico capitán argentino tuvo un encuentro con el joven delantero tras la despedida de Leo de la Albiceleste y le dejó una frase que lo tomó por sorpresa: "Vos sos el sucesor de mi hijo".
El diálogo ocurrió en el vestuario del estadio Monumental, luego de la victoria 3-0 ante Benín, el pasado 6 de octubre, en el último partido de Messi con la camiseta argentina. En una entrevista con Radio La Red, Fabián Paz relató que Celia estaba emocionada y llorando cuando su sobrino se acercó a saludarla. "Nico la va a saludar porque la conocía y ella le agarró la mano y le dijo: 'Vos sos el sucesor de mi hijo'", recordó. Además, contó que el futbolista salió "shockeado" de aquella situación y que él mismo la describió como "muy increíble".
El tío del atacante también explicó que Nico no tiene como objetivo ocupar el lugar de Messi ni se siente llamado a reemplazarlo. "Nico es una persona muy tranquila y sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él lo máximo fue conocerlo y jugar con Leo y eso fue como tocar el cielo con las manos", aseguró. En ese sentido, remarcó que, pese al crecimiento de su carrera y a los elogios que recibe, su sobrino mantiene los pies sobre la tierra y "no se la cree".
Fabián Paz, reconocido diseñador y fundador de la marca de alta costura Atelier Pucheta-Paz, también habló sobre la relación de Nico con el fútbol argentino y la distancia que supone haberse criado en Tenerife. "Al no vivir acá, no tiene tanta presión como otros jugadores. Acá el fútbol se vive con una pasión y locura únicas y él se sorprende mucho de eso todavía", explicó. El joven, formado futbolísticamente en las inferiores del Real Madrid y actualmente en el Como de Italia, comienza a consolidarse como una de las piezas importantes de la nueva camada de la Selección.
Su presente alimenta las expectativas, ya que en los últimos cinco partidos con la Albiceleste acumuló seis participaciones directas en goles y tuvo actuaciones destacadas ante Uruguay y Costa Rica. Lionel Scaloni también valoró su rendimiento durante la última doble fecha FIFA, aunque advirtió que todavía tiene margen para crecer. "Nico es un jugador que puede dar aún más. Hizo un partido muy bueno con Costa Rica, al igual que con Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero", sostuvo el entrenador.
El técnico agregó que el cuerpo de trabajo buscará acompañar su desarrollo y destacó la personalidad que mostró en sus últimas presentaciones. "Lo cuidaremos porque es joven todavía, pero estamos muy contentos con él. Se hizo cargo en muchas situaciones y es para estar ilusionados como con el resto de los chicos de esta camada", expresó después de la goleada ante Costa Rica.
Consultado sobre la posibilidad de utilizar la camiseta número 10, el propio Nico evitó alimentar las comparaciones y dejó en claro que su prioridad es disfrutar de la oportunidad de representar al país. "La verdad que no pienso en ello; lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo, que lo que más amo es jugar al fútbol y encima representando a la selección y representando a tanta gente... juego para eso y quiero seguir haciéndolo", afirmó.
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