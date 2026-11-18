Su presente alimenta las expectativas, ya que en los últimos cinco partidos con la Albiceleste acumuló seis participaciones directas en goles y tuvo actuaciones destacadas ante Uruguay y Costa Rica. Lionel Scaloni también valoró su rendimiento durante la última doble fecha FIFA, aunque advirtió que todavía tiene margen para crecer. "Nico es un jugador que puede dar aún más. Hizo un partido muy bueno con Costa Rica, al igual que con Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero", sostuvo el entrenador.

El técnico agregó que el cuerpo de trabajo buscará acompañar su desarrollo y destacó la personalidad que mostró en sus últimas presentaciones. "Lo cuidaremos porque es joven todavía, pero estamos muy contentos con él. Se hizo cargo en muchas situaciones y es para estar ilusionados como con el resto de los chicos de esta camada", expresó después de la goleada ante Costa Rica.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar la camiseta número 10, el propio Nico evitó alimentar las comparaciones y dejó en claro que su prioridad es disfrutar de la oportunidad de representar al país. "La verdad que no pienso en ello; lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo, que lo que más amo es jugar al fútbol y encima representando a la selección y representando a tanta gente... juego para eso y quiero seguir haciéndolo", afirmó.

Los goles de Nico Paz contra Costa Rica

¡GOLAZO DE ARGENTINA!A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. https://t.co/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026