Noche negra para Nicolás Tagliafico: expulsión y eliminación con Lyon en la Europa League

El lateral argentino protestó al árbitro y vio la roja en el final del partido de vuelta con Celta de Vigo, que terminó sacando a su equipo del certamen internacional con un 3 a 1 global.
Nicolás Tagliafico vivió una noche francesa para el olvido en la Europa League. El lateral argentino fue expulsado en el último segundo de la derrota 2 a 0 del Olympique Lyon ante Celta de Vigo, en el encuentro de vuelta de los octavos de final del certamen internacional, donde se despidió con un 3-1 abajo global.
El defensor estuvo en el centro de la escena desde el inicio: al minuto de juego cometió una infracción dentro del área sobre Javi Rueda que generó fuertes reclamos del equipo español porque el árbitro Irfan Peljto no cobró penal y el VAR tampoco intervino. La jugada marcó el tono de un encuentro lleno de polémicas y discusiones.
Lyon, que debía remontar después de haber perdido 1 a 0 la ida en España, sufrió la expulsión de Moussa Niakhaté a los 19 minutos, que dejó al equipo con diez jugadores durante gran parte del partido. Con un hombre menos, el conjunto francés se replegó y el lateral argentino tuvo que redoblar esfuerzos para sostener la última línea ante un Celta que comenzó a dominar el trámite.
Y en el segundo tiempo llegó el golpe que cambió la serie: Javi Rueda abrió el marcador a los 61 minutos y obligó al Lyon a adelantarse en busca del empate. El equipo local asumió riesgos y dejó espacios que el conjunto español aprovechó en los minutos finales, mientras crecía la desesperación de los franceses por no poder revertir el resultado.
Ya en tiempo de descuento, Ferran Jutglà marcó el 2-0 que sentenció la clasificación del Celta. Y, en la última jugada, Tagliafico cometió una falta en ataque y reaccionó con enojo ante el fallo del árbitro, lo que le valió la roja directa. Fin del sueño copero para el futbolista con pasado en Independiente.
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