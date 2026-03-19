Noche negra para Nicolás Tagliafico: expulsión y eliminación con Lyon en la Europa League

La infracción de Tagliafico sobre Rueda que el árbitro no sancionó

Embed ¡Atención a esto! ¿Era penal de Tagliafico sobre Rueda en el comienzo del partido?



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Lyon, que debía remontar después de haber perdido 1 a 0 la ida en España, sufrió la expulsión de Moussa Niakhaté a los 19 minutos, que dejó al equipo con diez jugadores durante gran parte del partido. Con un hombre menos, el conjunto francés se replegó y el lateral argentino tuvo que redoblar esfuerzos para sostener la última línea ante un Celta que comenzó a dominar el trámite.