El entrenador de Argelia: opinión de Scaloni y si tiene un plan para controlar a Messi

Petkovic reconoció coincidir en algo con Scaloni, al referirse a lo que será el cruce entre Argelia y Argentina y eso es que, más allá de que sea el estreno de ambos en el Mundial, no será un duelo determinante, aunque sí relevante: "Veo las cosas igual que Leo Scaloni: no creo que sea decisivo, sí es un juego importante donde podemos anotar puntos importantes. Además están los partidos subsecuentes. También son importantes el de Austria y el de Jordania. Es ir un partido a la vez".

Argentina y Argelia se verán las caras el martes, desde las 22, en Kansas City para lo que será el debut de ambos en el Mundial 2026. Austria y Jordania, quienes también integran el Grupo J, se medirán en la madrugada del miércoles, desde las 1 de la mañana, en San Francisco.