El entrenador de Argelia: opinión de Scaloni y si tiene un plan para controlar a Messi

Vladimir Petkovic, técnico de los argelinos, palpitó el encuentro de este martes contra la Scaloneta por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, palpitó el encuentro de este martes con Argentina por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026. El técnico opinó sobre Lionel Scaloni -a quién dirigió hace un tiempo en Lazio- y reveló si tiene un plan para controlar a Lionel Messi.
"Es importante que el equipo trabaje con unidad, es importante que se ayuden entre sí. Irnos sin recibir goles es muy importante. Estoy tratando de hacer algo distinto, dominar con mi propio equipo. Nunca he tenido un plan específico en contra de un jugador y no será tampoco este el caso", aseguró Petkovic al ser consultado sobre si acaso le dedicará una atención especial a la Pulga.
El entrenador fue claro y, si bien reconoció que no son favoritos, se amparó en las sorpresas que hasta ahora la Copa del Mundo ha brindado como esperanza para dar el golpe: "El equipo con el que hemos estado trabajando lo ha hecho muy bien y estamos listos. No somos los favoritos para ganar, pero lo que hemos visto hasta ahora demuestra que pueden pasar cosas diferentes".
En paralelo a esto, Petkovic vivió un especial momento cuando, entre conferencia y conferencia, se cruzó con Scaloni, a quien supo dirigir en Lazio. Allí, el bosnio no tuvo más que halagos para referirse al DT campeón del mundo en 2022 y bicampeón de América: "Es un gran placer verle de nuevo porque la última vez que estuvimos juntos fue en Washington. Tengo una relación maravillosa con Leo y espero que eso también siga con el tiempo".
Petkovic reconoció coincidir en algo con Scaloni, al referirse a lo que será el cruce entre Argelia y Argentina y eso es que, más allá de que sea el estreno de ambos en el Mundial, no será un duelo determinante, aunque sí relevante: "Veo las cosas igual que Leo Scaloni: no creo que sea decisivo, sí es un juego importante donde podemos anotar puntos importantes. Además están los partidos subsecuentes. También son importantes el de Austria y el de Jordania. Es ir un partido a la vez".
Argentina y Argelia se verán las caras el martes, desde las 22, en Kansas City para lo que será el debut de ambos en el Mundial 2026. Austria y Jordania, quienes también integran el Grupo J, se medirán en la madrugada del miércoles, desde las 1 de la mañana, en San Francisco.
comentar