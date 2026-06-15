El vínculo argentino de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España

El guardameta del país africano, que fue clave para sacar un punto contra La Roja, nació durante el Mundial de México 86 y su padre quiso llamarlo Valdano.
Vozinha fue el gran responsable del empate 0-0 entre Cabo Verde y España en el debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026. A sus 40 años, el arquero sostuvo a la selección africana con varias atajadas decisivas frente a uno de los principales candidatos al título y se convirtió en una de las primeras grandes figuras del torneo. Detrás de esa actuación sobresaliente hay una historia con un inesperado vínculo con Argentina que se remonta al Mundial de México 1986.
El guardameta nació el 3 de junio de aquel año en Mindelo, en la isla caboverdiana de São Vicente, apenas un día después de que Jorge Valdano marcara dos goles en el debut de la Selección Argentina ante Corea del Sur. Su padre quiso llamarlo Valdano en homenaje al delantero campeón del mundo, pero las autoridades locales rechazaron la propuesta porque la legislación no permitía registrar ese apellido como nombre.
Finalmente eligió Josimar, inspirado en el lateral brasileño que brillaba en aquel torneo. Cuatro décadas más tarde, el destino lo ubicó como protagonista de otra Copa del Mundo. La actuación ante España fue una de las más importantes de su carrera.
El arquero respondió con seguridad durante los 90 minutos frente a los intentos de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Aymeric Laporte y Marc Cucurella para conservar un resultado histórico para Cabo Verde en su estreno absoluto en un Mundial. Cuando llegó el pitazo final, sus compañeros lo rodearon en el campo de juego del Atlanta Stadium y las imágenes de su emoción recorrieron rápidamente el mundo.
Con la camiseta de la selección africana construyó una trayectoria tan extensa como singular. Debutó en 2012 y se transformó en un símbolo del combinado nacional, hasta alcanzar 89 partidos internacionales y convertirse en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del país. Además, fue una pieza clave en el proceso que llevó a Cabo Verde a clasificarse por primera vez para una Copa del Mundo, un logro sin precedentes para esta pequeña nación insular del Atlántico.
Su carrera también atravesó distintos rincones del fútbol europeo como Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, aunque nunca alcanzó una notoriedad comparable a la que consiguió frente a España. Tras el empate, su cuenta de Instagram pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar el millón y medio en pocas horas, otra muestra del impacto de su actuación. “Esperé y soñé toda mi vida con este momento”, confesó después del encuentro que lo convirtió en uno de los nombres propios del arranque del Mundial.
El apodo que hoy lo identifica nació mucho antes de sus días como futbolista profesional. De chico solía refugiarse en la casa de sus abuelos después de los partidos callejeros y sus amigos comenzaron a llamarlo "Vozinha", que en portugués significa "abuelita". Lo que empezó como una broma infantil terminó acompañándolo durante toda su carrera. Ahora, el arquero que estuvo cerca de llamarse Valdano escribió su propia página en la historia de los Mundiales con una actuación inolvidable frente a España.
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