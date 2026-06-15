El vínculo argentino de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España

Con la camiseta de la selección africana construyó una trayectoria tan extensa como singular. Debutó en 2012 y se transformó en un símbolo del combinado nacional, hasta alcanzar 89 partidos internacionales y convertirse en uno de los futbolistas con más presencias en la historia del país. Además, fue una pieza clave en el proceso que llevó a Cabo Verde a clasificarse por primera vez para una Copa del Mundo, un logro sin precedentes para esta pequeña nación insular del Atlántico.

Todas las atajadas de Vozinha frente a España

Embed Cape Verde's 40 years old goalkeeper, VOZINHA against Spain. pic.twitter.com/ruZO8Dx4J0 — Georgia (@minwooshi8) June 15, 2026

Su carrera también atravesó distintos rincones del fútbol europeo como Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, aunque nunca alcanzó una notoriedad comparable a la que consiguió frente a España. Tras el empate, su cuenta de Instagram pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar el millón y medio en pocas horas, otra muestra del impacto de su actuación. “Esperé y soñé toda mi vida con este momento”, confesó después del encuentro que lo convirtió en uno de los nombres propios del arranque del Mundial.

El apodo que hoy lo identifica nació mucho antes de sus días como futbolista profesional. De chico solía refugiarse en la casa de sus abuelos después de los partidos callejeros y sus amigos comenzaron a llamarlo "Vozinha", que en portugués significa "abuelita". Lo que empezó como una broma infantil terminó acompañándolo durante toda su carrera. Ahora, el arquero que estuvo cerca de llamarse Valdano escribió su propia página en la historia de los Mundiales con una actuación inolvidable frente a España.