¡Palermo de periodista! Scaloni se emocionó al reencontrarse con él en la conferencia

El emotivo reencuentro entre Scaloni y Palermo en conferencia

Embed "¿QUÉ ME VOY A IMAGINAR, MARTÍN?"



El emotivo momento de Lionel Scaloni ante la pregunta de Martín Palermo, enviado especial de #DSPORTS para el #MundialEnDSPORTS.#SeHablaAsiDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/B3LdHdJz2A — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

“Es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabés lo duro que es esto, sabés lo lindo que es estar acá y lo duro que es”, expresó Scaloni frente a los medios. El momento contrastó con el tono habitual de las conferencias previas a los partidos, generalmente enfocadas en cuestiones tácticas y futbolísticas, y dejó al descubierto el vínculo que ambos construyeron a lo largo de los años dentro del ambiente del fútbol argentino.

La escena tuvo un último capítulo cuando Scaloni reconoció entre los presentes a Djalminha, excompañero suyo en Deportivo La Coruña. Entre risas, aprovechó para bromear con Palermo: “Martín, este jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... vos sabés que te quiero mucho”. Luego retomó la seriedad para enfocarse nuevamente en el debut ante Argelia, aunque el reencuentro con el Titán ya había quedado como una de las imágenes más emotivas.