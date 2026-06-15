¡Palermo de periodista! Scaloni se emocionó al reencontrarse con él en la conferencia

El entrenador de la Selección Argentina protagonizó un cálido intercambio con su excompañero durante la conferencia previa al partido con Argelia en Kansas City.
La conferencia de prensa de Lionel Scaloni en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo un momento inesperado cuando Martín Palermo tomó la palabra desde la sala. El exdelantero, presente en Kansas City como periodista, se identificó antes de realizar una consulta y provocó una inmediata reacción del entrenador.
“¡Martín! No te vi. Qué me lo iba a imaginar. Qué alegría verte”, respondió Scaloni, visiblemente emocionado, en un intercambio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada. Todo ocurrió a menos de 24 horas del encuentro frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J.
Palermo introdujo su pregunta recordando los años compartidos en Estudiantes de La Plata y consultó si alguna vez había imaginado llegar a una situación como la actual, al frente de una selección campeona del mundo. La intervención sorprendió a Scaloni, que dejó por un momento de lado los temas vinculados al Mundial para recordar una etapa importante de su carrera como futbolista.
El técnico reveló que durante sus primeros meses en Estudiantes atravesó un período complicado, en el que permaneció varios partidos sin jugar y atravesó momentos de incertidumbre. En ese contexto destacó el respaldo que recibió de Palermo dentro del vestuario. “Hemos vivido cosas muy fuertes juntos”, afirmó antes de agradecerle públicamente por el acompañamiento que le brindó en aquellos años. Las palabras del entrenador también emocionaron al histórico goleador, que no pudo ocultar su conmoción durante la conferencia.
“Es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabés lo duro que es esto, sabés lo lindo que es estar acá y lo duro que es”, expresó Scaloni frente a los medios. El momento contrastó con el tono habitual de las conferencias previas a los partidos, generalmente enfocadas en cuestiones tácticas y futbolísticas, y dejó al descubierto el vínculo que ambos construyeron a lo largo de los años dentro del ambiente del fútbol argentino.
La escena tuvo un último capítulo cuando Scaloni reconoció entre los presentes a Djalminha, excompañero suyo en Deportivo La Coruña. Entre risas, aprovechó para bromear con Palermo: “Martín, este jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... vos sabés que te quiero mucho”. Luego retomó la seriedad para enfocarse nuevamente en el debut ante Argelia, aunque el reencuentro con el Titán ya había quedado como una de las imágenes más emotivas.
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