Gustavo Alfaro: "Francia terminó haciendo tiempo porque sabe lo que le costó"

Durante la conferencia, Alfaro reveló el mensaje que les transmitió a sus futbolistas antes del encuentro, resaltando el sacrificio que caracteriza al plantel paraguayo. "Yo les dije a los chicos que nosotros peleamos por el sustento diario. La vida de estos muchachos fue cruzada por situaciones muy difíciles", señaló.

Ese concepto también se reflejó en la identidad futbolística que buscó construir durante su ciclo. "Nuestra postura es que adentro de la cancha peleamos como leones. Nuestra pelea es una de humildad y sencillez. Adentro de la cancha dejamos la piel", remarcó.

Por último, el técnico evitó confirmar si continuará al frente de la selección paraguaya. Se mostró agradecido por los dos años de trabajo y explicó que primero necesita descansar antes de tomar una decisión. "Estoy feliz por estos dos años. Más allá de sentarnos a hablar, se debe definir qué fútbol quiere tener Paraguay. Yo sé perfectamente cuál es", comentó.

Y cerró con una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa tras la eliminación: "Estoy sangrando por la eliminación. Necesito tocar tierra un rato, dejar que la polvareda se disipe y ahí analizar con la cabeza fría la decisión. Necesito un tiempo con mi familia. Lo peor que puedo hacer es decir que sí, estar agotado y llegar a septiembre quemado".