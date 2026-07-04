Gustavo Alfaro: "Francia terminó haciendo tiempo porque sabe lo que le costó"

Gustavo Alfaro destacó la actuación de Paraguay tras la derrota por la mínima con Francia con un gol de penal de Mbappé en los octavos de final de la Copa del Mundo.
La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó dolor, pero también una sensación de orgullo en Gustavo Alfaro. Tras la derrota por 1-0 frente a Francia, el entrenador argentino destacó la entrega de su equipo, aseguró que la Albirroja compitió de igual a igual ante uno de los máximos candidatos al título y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "Francia terminó haciendo tiempo".
En conferencia de prensa, Alfaro sostuvo que el conjunto francés sufrió más de lo esperado para conseguir la clasificación. "A Francia los partidos les duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó", expresó.
El entrenador también puso en contexto el recorrido de ambos seleccionados y destacó el crecimiento de Paraguay. "Este equipo venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y perder la final en Qatar 2022. Nosotros venimos después de 16 años a un Mundial. Competir como lo hicimos me pone orgulloso, por todos los imponderables que tuvimos", analizó el argentino.
Durante la conferencia, Alfaro reveló el mensaje que les transmitió a sus futbolistas antes del encuentro, resaltando el sacrificio que caracteriza al plantel paraguayo. "Yo les dije a los chicos que nosotros peleamos por el sustento diario. La vida de estos muchachos fue cruzada por situaciones muy difíciles", señaló.
Ese concepto también se reflejó en la identidad futbolística que buscó construir durante su ciclo. "Nuestra postura es que adentro de la cancha peleamos como leones. Nuestra pelea es una de humildad y sencillez. Adentro de la cancha dejamos la piel", remarcó.
Por último, el técnico evitó confirmar si continuará al frente de la selección paraguaya. Se mostró agradecido por los dos años de trabajo y explicó que primero necesita descansar antes de tomar una decisión. "Estoy feliz por estos dos años. Más allá de sentarnos a hablar, se debe definir qué fútbol quiere tener Paraguay. Yo sé perfectamente cuál es", comentó.
Y cerró con una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa tras la eliminación: "Estoy sangrando por la eliminación. Necesito tocar tierra un rato, dejar que la polvareda se disipe y ahí analizar con la cabeza fría la decisión. Necesito un tiempo con mi familia. Lo peor que puedo hacer es decir que sí, estar agotado y llegar a septiembre quemado".
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