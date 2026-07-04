El partido caliente de Kylian Mbappé con Paraguay: gol, insultos y provocación

La estrella francesa anotó el gol del triunfo de penal y alcanzó a Messi en la cima de goleadores del Mundial. Tuvo gestos, insultos y un cruce explosivo con Orlando Gill.
Kylian Mbappé volvió a ser protagonista absoluto en el duelo entre Francia y Paraguay, en un partido cerrado, friccionado y con alto nivel de tensión desde el segundo tiempo. El delantero abrió el marcador desde el punto penal cuando el equipo europeo recién lograba romper el orden defensivo del conjunto de Gustavo Alfaro.
La acción llegó tras la intervención del VAR, que sancionó una infracción dentro del área en una jugada muy discutida. Mbappé asumió la responsabilidad y convirtió con precisión para el 1-0 en un contexto cargado de roces y discusiones entre ambos equipos antes de la ejecución.
En medio del clima caliente, el delantero también protagonizó varios cruces verbales. Uno de los más fuertes fue con Junior Alonso, con quien intercambió insultos en español en una discusión que subió rápidamente de tono. El francés respondió en un ida y vuelta constante, en un partido que nunca bajó la tensión.
Además, Mbappé recibió infracciones sin pelota en distintos pasajes del encuentro, incluyendo acciones de Matías Galarza Fonda y Juan Cáceres, que no fueron sancionadas ni revisadas por el VAR. Los cruces se repitieron incluso en la pausa de hidratación, con nuevos encontronazos entre jugadores.
Con ese tanto, el delantero francés llegó a siete goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo, manteniendo una pelea directa por el liderazgo ofensivo. También sigue en la disputa por el récord histórico de máximo goleador en Mundiales, un registro que lo mantiene en competencia con el argentino en la estadística global: 20 a 19 a favor del argentino.
Y el cierre fue el momento más caliente de la noche. Orlando Gill intentó saludarlo tras el pitazo final, pero Mbappé le negó el gesto, le gritó el triunfo en la cara y se retiró con una actitud desafiante. El arquero reaccionó arrojándole la pelota a la espalda.
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