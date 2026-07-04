El partido caliente de Kylian Mbappé con Paraguay: gol, insultos y provocación

Con ese tanto, el delantero francés llegó a siete goles en el Mundial 2026 e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo, manteniendo una pelea directa por el liderazgo ofensivo. También sigue en la disputa por el récord histórico de máximo goleador en Mundiales, un registro que lo mantiene en competencia con el argentino en la estadística global: 20 a 19 a favor del argentino.

Y el cierre fue el momento más caliente de la noche. Orlando Gill intentó saludarlo tras el pitazo final, pero Mbappé le negó el gesto, le gritó el triunfo en la cara y se retiró con una actitud desafiante. El arquero reaccionó arrojándole la pelota a la espalda.