Video: Mbappé ignoró el saludo de Orlando Gill y festejó el triunfo en su cara

"NOS VAMOS CON LA FRENTE EN ALTO, PARAGUAY LO DEJÓ TODO EN EL CAMPO"



Orlando Gill habló luego de la eliminación de la Albirroja ante Francia



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Por su parte, el capitán francés también dejó fuertes declaraciones sobre el desarrollo del partido y cuestionó el planteo paraguayo. "Paraguay no quería jugar al fútbol y les mostramos que nosotros sí sabemos hacerlo. Ganamos porque fuimos mejores", aseguró el delantero, visiblemente molesto por el trámite del encuentro.

"ES SU FÚTBOL, SU FORMA DE JUGAR"



Mbappé analizó el juego de Paraguay en los 8vos de la Copa del Mundo



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Mbappé incluso fue más allá al referirse a los cruces que hubo durante los 90 minutos. "Si nos dicen que nos vayamos a la mierda, nosotros también les diremos que se vayan a la mierda", afirmó, antes de cerrar con una frase que rápidamente se volvió viral: "Si tenemos que ensuciarnos las manos, lo haremos. Pensaron que íbamos a venir de esmoquin, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Demostramos que no somos solo un equipo que juega bien al ataque".

"SI TIENES QUE METER LAS MANOS EN LA MI*RDA, PONDREMOS NUESTRAS MANOS EN LA MI*RDA"



MBAPPÉ ON FIRE TRAS LA CLASIFICACIÓN VS. PARAGUAY



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Durante el partido, el delantero del Real Madrid fue uno de los jugadores que más infracciones recibió y mantuvo varios cruces verbales con futbolistas paraguayos, entre ellos Gustavo Gómez y Matías Galarza, en un encuentro que se jugó con mucha fricción desde el inicio.

Con este triunfo, Francia se clasificó a los cuartos de final del Mundial, donde enfrentará a Marruecos, mientras que Paraguay se despidió del certamen tras poner en aprietos a uno de los principales candidatos al título.