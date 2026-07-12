El entrenador de Inglaterra tras eliminar a Noruega: "Nos hemos complicado mucho"

El entrenador también tuvo palabras de elogio para Jude Bellingham, una de las grandes figuras del encuentro y autor del empate que encaminó la remontada inglesa. "No hay más que decir. Lo hace en cada partido. Es un futbolista de talla mundial", destacó.

Finalmente, Tuchel ya comenzó a pensar en las semifinales, aunque primero pidió disfrutar el objetivo alcanzado. "Mejoraremos, tenemos que mejorar. Ahora es momento de celebrar y saborear esto. Después necesitaremos dar un paso adelante para ofrecer un mejor rendimiento", concluyó.

Bellingham celebró el pase y respondió a Tuchel

La gran figura del encuentro fue Jude Bellingham, autor de los dos goles que le dieron la clasificación a Inglaterra. Elegido como el mejor jugador del partido, el mediocampista expresó su felicidad por el momento que atraviesa el equipo. "Es increíble. Es un día muy especial. Estoy muy contento de ayudar a mi equipo otra vez", dijo tras el encuentro.

El mediocampista fue la gran figura de Inglaterra con un doblete que selló el pase a las semifinales.

El futbolista del Real Madrid aseguró que siempre confió en poder marcar la diferencia en una cita de este calibre. "Te vas a la cama y sueñas con lograr esto. Es agradable haber tenido un impacto en mi equipo", afirmó. Además, contó entre risas que siguió el consejo de su madre para evitar una tarjeta amarilla que lo hubiera dejado afuera de las semifinales.

Consultado por las críticas de Tuchel al rendimiento del equipo, Bellingham evitó polemizar. "Bueno, da igual. Es difícil estar en la cancha, es un partido agotador. Todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo", respondió. Luego completó: "Mi agradecimiento es para los jugadores que estuvieron en el campo e hicieron un magnífico partido".

Kane pidió mantener los pies sobre la tierra

El capitán Harry Kane también destacó el valor de la clasificación, aunque coincidió con su entrenador en que Inglaterra todavía puede ofrecer una mejor versión. "Todavía tenemos margen para mejorar", sostuvo el delantero, que pidió no dejarse llevar por la euforia de haber alcanzado las semifinales.

El atacante resaltó la capacidad de sacrificio del equipo para superar un partido muy exigente y explicó que el objetivo inmediato será recuperarse del desgaste físico tras disputar 30 minutos de tiempo suplementario. Además, Kane alcanzó un nuevo hito personal al llegar a 120 partidos con la selección inglesa, igualando a Wayne Rooney como el segundo futbolista con más presencias en la historia de los Tres Leones, solo por detrás del arquero Peter Shilton.