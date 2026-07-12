El entrenador de Inglaterra tras eliminar a Noruega: "Nos hemos complicado mucho"

Thomas Tuchel celebró el pase a las semifinales, pero cuestionó el rendimiento de su equipo en la victoria 2-1 sobre Noruega y aseguró que deberán mejorar de cara al futuro.
Thomas Tuchel no ocultó su satisfacción por la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026, aunque dejó en claro que el rendimiento de su equipo estuvo lejos de convencerlo. Tras el ajustado triunfo por 2-1 sobre Noruega en donde fueron superados por muchos pasajes, el entrenador alemán realizó una fuerte autocrítica y remarcó que sus dirigidos deberán elevar el nivel para seguir soñando con el título.
"El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro mejores. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento", afirmó Tuchel apenas terminó el encuentro, dejando en claro que el pase de ronda no alcanzó para conformarlo dado que el trabajo en cancha no fue del todo bueno.
El seleccionador consideró que Inglaterra hizo todo demasiado complicado durante el partido y apuntó contra varios aspectos del juego. "Nos hemos complicado la vida, nos la hemos puesto muy difícil por la forma en que hemos jugado. Fuimos descuidados, cometimos errores tácticos, nos faltó rapidez y no fuimos lo suficientemente constantes. Hemos tenido suerte", analizó.
Consultado sobre si el sufrimiento respondió a una cuestión anímica, Tuchel descartó esa posibilidad y defendió la actitud de sus futbolistas. "¿Mentalidad? Clasificarnos ha sido por pura mentalidad. No es un problema de mentalidad, es un problema de calidad en nuestro juego. Tenemos que jugar mejor", sentenció.
El entrenador también tuvo palabras de elogio para Jude Bellingham, una de las grandes figuras del encuentro y autor del empate que encaminó la remontada inglesa. "No hay más que decir. Lo hace en cada partido. Es un futbolista de talla mundial", destacó.
Finalmente, Tuchel ya comenzó a pensar en las semifinales, aunque primero pidió disfrutar el objetivo alcanzado. "Mejoraremos, tenemos que mejorar. Ahora es momento de celebrar y saborear esto. Después necesitaremos dar un paso adelante para ofrecer un mejor rendimiento", concluyó.
La gran figura del encuentro fue Jude Bellingham, autor de los dos goles que le dieron la clasificación a Inglaterra. Elegido como el mejor jugador del partido, el mediocampista expresó su felicidad por el momento que atraviesa el equipo. "Es increíble. Es un día muy especial. Estoy muy contento de ayudar a mi equipo otra vez", dijo tras el encuentro.
El futbolista del Real Madrid aseguró que siempre confió en poder marcar la diferencia en una cita de este calibre. "Te vas a la cama y sueñas con lograr esto. Es agradable haber tenido un impacto en mi equipo", afirmó. Además, contó entre risas que siguió el consejo de su madre para evitar una tarjeta amarilla que lo hubiera dejado afuera de las semifinales.
Consultado por las críticas de Tuchel al rendimiento del equipo, Bellingham evitó polemizar. "Bueno, da igual. Es difícil estar en la cancha, es un partido agotador. Todos los jugadores han hecho un gran esfuerzo", respondió. Luego completó: "Mi agradecimiento es para los jugadores que estuvieron en el campo e hicieron un magnífico partido".
El capitán Harry Kane también destacó el valor de la clasificación, aunque coincidió con su entrenador en que Inglaterra todavía puede ofrecer una mejor versión. "Todavía tenemos margen para mejorar", sostuvo el delantero, que pidió no dejarse llevar por la euforia de haber alcanzado las semifinales.
El atacante resaltó la capacidad de sacrificio del equipo para superar un partido muy exigente y explicó que el objetivo inmediato será recuperarse del desgaste físico tras disputar 30 minutos de tiempo suplementario. Además, Kane alcanzó un nuevo hito personal al llegar a 120 partidos con la selección inglesa, igualando a Wayne Rooney como el segundo futbolista con más presencias en la historia de los Tres Leones, solo por detrás del arquero Peter Shilton.
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