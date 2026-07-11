La Selección de Noruega se enfrenta a Inglaterra: hora, formaciones y dónde ver el partido

Jude Bellingham (por duplicado) y Harry Kane (de penal) marcaron para Inglaterra.

El historial entre ambos seleccionados favorece a Inglaterra, que ganó seis de los once enfrentamientos disputados hasta el momento, contra dos victorias de Noruega y tres empates. Sin embargo, será la primera vez que se enfrenten en una instancia eliminatoria de un Mundial con un lugar en semifinales en juego.

Harry Kane elogió a Haaland y evitó comparaciones

En la previa del partido, Harry Kane destacó las virtudes del goleador noruego y rechazó cualquier comparación entre ambos delanteros. “Es imposible que yo pueda decir quién es mejor. Somos delanteros diferentes, con diferentes características”, afirmó el capitán inglés.

El atacante del Bayern Múnich profundizó su análisis sobre el delantero del Manchester City y aseguró: “Haaland es una bestia, sus condiciones físicas son increíbles”. Además, explicó: “Yo me considero un delantero diferente; también meto goles pero me gusta más interactuar con el juego, entrar en contacto con el balón. Es imposible compararnos a los dos. Lo respeto mucho como profesional, su rendimiento habla por sí mismo. Espero que mañana tenga un día tranquilo”, concluyó entre risas.

Erling Haaland le dio la presión a Inglaterra

El delantero suma 62 goles en 54 partidos con su selección.

Fiel a su estilo, Erling Haaland evitó asumir el papel de favorito y señaló a Inglaterra como la selección que llega con mayores obligaciones. “Creo que todos deberían mantenerse humildes, pero sí deben estar seguros de que van a pasar”, declaró durante una conferencia de prensa.

El goleador noruego insistió en esa idea al remarcar que “todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que sí, creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses”. Además, destacó el momento que atraviesa en su primera Copa del Mundo: “Es maravilloso estar aquí en el Mundial y poder jugar en un gran escenario con mis amigos”.

Posibles formaciones de Inglaterra vs Noruega

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Hora: 18:00

TV: DSports.