La Selección de Noruega se enfrenta a Inglaterra: hora, formaciones y dónde ver el partido

La selección de noruega buscan seguir haciendo historia tras eliminar a Brasil, mientras que los ingleses intentarán confirmar su favoritismo en Miami.
La Selección de Noruega se enfrentará a la Selección de Inglaterra este sábado desde las 18 en el Miami Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que tendrá frente a frente a dos de los delanteros más determinantes del fútbol internacional: Erling Haaland y Harry Kane. El ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.
El conjunto noruego llega impulsado por una campaña histórica y con la ilusión de alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo. Inglaterra, en cambio, intentará ratificar su condición de candidata después de superar una exigente serie ante México y sostener su protagonismo en el certamen.
La clasificación de los escandinavos estuvo marcada por el triunfo 2-1 sobre Brasil. Con un doblete de Haaland, que suma siete goles y escolta a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de artilleros, Noruega consiguió el pase a los cuartos de final por primera vez en sus participaciones mundialistas, luego de las experiencias de 1994 y 1998.
Del otro lado, Inglaterra avanzó tras imponerse en un partido complejo frente a México en el estadio Azteca. Los británicos jugaron buena parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Jarell Quansah y lograron sostener la ventaja gracias a los dos tantos de Jude Bellingham y al gol decisivo de Harry Kane de penal, que con este gol llega a 6 goles en esta Copa del Mundo.
El historial entre ambos seleccionados favorece a Inglaterra, que ganó seis de los once enfrentamientos disputados hasta el momento, contra dos victorias de Noruega y tres empates. Sin embargo, será la primera vez que se enfrenten en una instancia eliminatoria de un Mundial con un lugar en semifinales en juego.
En la previa del partido, Harry Kane destacó las virtudes del goleador noruego y rechazó cualquier comparación entre ambos delanteros. “Es imposible que yo pueda decir quién es mejor. Somos delanteros diferentes, con diferentes características”, afirmó el capitán inglés.
El atacante del Bayern Múnich profundizó su análisis sobre el delantero del Manchester City y aseguró: “Haaland es una bestia, sus condiciones físicas son increíbles”. Además, explicó: “Yo me considero un delantero diferente; también meto goles pero me gusta más interactuar con el juego, entrar en contacto con el balón. Es imposible compararnos a los dos. Lo respeto mucho como profesional, su rendimiento habla por sí mismo. Espero que mañana tenga un día tranquilo”, concluyó entre risas.
Fiel a su estilo, Erling Haaland evitó asumir el papel de favorito y señaló a Inglaterra como la selección que llega con mayores obligaciones. “Creo que todos deberían mantenerse humildes, pero sí deben estar seguros de que van a pasar”, declaró durante una conferencia de prensa.
El goleador noruego insistió en esa idea al remarcar que “todavía son muy bajas las posibilidades para Noruega, así que sí, creo que hay algunos claros favoritos ahí afuera. Inglaterra es uno de ellos, así que creo que todos ustedes deberían poner toda la presión sobre los ingleses”. Además, destacó el momento que atraviesa en su primera Copa del Mundo: “Es maravilloso estar aquí en el Mundial y poder jugar en un gran escenario con mis amigos”.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
Árbitro: Clement Turpin (Francia)
Hora: 18:00
TV: DSports.
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