El gol anulado a Noruega frente a Inglaterra por una nueva regla de la FIFA

Torbjørn Heggem había marcado el 2-1 parcial para los noruegos a los 12' del complemento del duelo de cuartos del Mundial pero fue anulado por una acción con Haaland de protagonista.
Noruega sufrió la anulación de un gol en el duelo de cuartos de final del Mundial por una nueva regla. Torbjørn Heggem había marcado el 2-1 parcial para los noruegos a los 12 minutos del complemento del duelo en Miami pero fue anulado por una acción con Erling Haaland de protagonista.
Heggem había marcado al captar el rebote de una atajada de Jordan Pickford tras un remate posterior a un envío al área. Sin embargo, Jerome Brisard, encargado del VAR, llamó al árbitro Clément Turpin para que observara un claro empujón de Haaland a Elliot Anderson en la previa del envío del córner.
Ante el empujón de Haaland, se aplicó una nueva atribución que tiene el VAR y que se puso en práctica por primera vez en este Mundial. Cuando hay una falta de un equipo que ataca en una pelota detenida antes que se ponga el balón en juego y esta termina en gol, desde la cabina le pueden avisar al árbitro (si es que no la vio) del foul. Y, una vez observado por el juez en la pantalla, cancela el gol (o no) e indica la repetición del balón detenido.
Previamente, el VAR no podía llamar al árbitro por una situación sin balón en juego: el cambio busca que ningún gol tenga alguna situación de infracción en la jugada. De hecho, Haaland termina participando de la jugada, ayudando a bajar el balón dentro del área después del envío del balón al área.
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