El gol anulado a Noruega frente a Inglaterra por una nueva regla de la FIFA

Ante el empujón de Haaland, se aplicó una nueva atribución que tiene el VAR y que se puso en práctica por primera vez en este Mundial. Cuando hay una falta de un equipo que ataca en una pelota detenida antes que se ponga el balón en juego y esta termina en gol, desde la cabina le pueden avisar al árbitro (si es que no la vio) del foul. Y, una vez observado por el juez en la pantalla, cancela el gol (o no) e indica la repetición del balón detenido.