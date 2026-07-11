Inglaterra frenó el sueño de Noruega en el alargue y está en semifinales del Mundial

El conjunto inglés venció 2 a 1 a la revelación del certamen en el tiempo extra de Miami y se metió entre los cuatro mejores de la máxima cita por segunda vez en su historia. Espera por Argentina o Suiza.
Inglaterra frenó el sueño de Noruega al vencerlo por 2 a 1 en Miami en tiempo extra y clasificó a las semifinales del Mundial, instancia en la que se medirá con Argentina o Suiza. Jude Bellingham, marcando un doblete, encabezó la histórica clasificación de los ingleses, que jugarán las semifinales de la máxima cita por segunda vez en su historia, tras haber llegado a esta instancia solamente en el Mundial 1966, donde fue anfitrión y se consagró con polémica.
Tras unos primeros minutos de estudio sin ocasiones claras, Noruega abrió el marcador a los 35 minutos con un golazo de Andreas Schjelderup, quien desde un costado del área grande sacó una bomba que pegó en el segundo palo y se metió al arco, cuando todos esperaban el centro para Erling Haaland.
Noruega tomó un gran envión anímico y Alexander Sorloth estuvo cerca de poner el 2-0 en el marcador instantes después con un remate dentro del área que pasó apenas arriba del travesaño. Sin embargo, Inglaterra reaccionó y logró el 1-1 sobre el término del primer tiempo a través de una gran jugada de Jude Bellingham, quien controló para adelante, se metió dentro del área y definió cruzado tras un centro raso de Anthony Gordon.
Noruega salió a pelearle el balón a Inglaterra en el complemento tras el bloque bajo apostando a la contra del primer tiempo y le quitó el mismo a uno de los candidatos al título. De hecho, Heggem había marcado el 2-1 para Noruega tras capturar un rebote del arquero de una atajada a un tiro después de un córner pero el VAR llamó al árbitro y le anularon el tanto por un empujón de Haaland (participó de la jugada) a un rival previo a la ejecución del córner.
Además, Ajer sacó un cabezazo que dio en el travesaño para el alivio de los ingleses presentes. De esta manera, con un Noruega mejor que Inglaterra, se acabó el tiempo regular con el 1-1 en el marcador en Miami. La clasificación se definiría en el alargue y allí Inglaterra se impuso por su héroe Bellingham, quien captó un flojo rebote de Nyland a un remate de media distancia y anotó el 2-1 final para avanzar a semifinales.
Inglaterra no brilló y por momentos sufrió mucho con Noruega, pero se impuso por la jerarquía de Jude y el carácter de sacar adelante encuentros difíciles que ya había mostrado frente a México en un contexto adverso. Ahora, se enfocará en las semifinales contra el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.
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