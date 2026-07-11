Inglaterra frenó el sueño de Noruega en el alargue y está en semifinales del Mundial

Además, Ajer sacó un cabezazo que dio en el travesaño para el alivio de los ingleses presentes. De esta manera, con un Noruega mejor que Inglaterra, se acabó el tiempo regular con el 1-1 en el marcador en Miami. La clasificación se definiría en el alargue y allí Inglaterra se impuso por su héroe Bellingham, quien captó un flojo rebote de Nyland a un remate de media distancia y anotó el 2-1 final para avanzar a semifinales.

Inglaterra no brilló y por momentos sufrió mucho con Noruega, pero se impuso por la jerarquía de Jude y el carácter de sacar adelante encuentros difíciles que ya había mostrado frente a México en un contexto adverso. Ahora, se enfocará en las semifinales contra el ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

El resumen del partido