River no irá a la conferencia de prensa conjunta con Boca antes del Superclásico

El presidente de River apuntó contra la AFA luego de la reunión.

La postura del Millonario se enmarca en las diferencias que mantiene con la conducción de la AFA y en su intención de avanzar hacia cambios graduales en la estructura de los campeonatos. En ese debate, River encontró respaldo público en Estudiantes de La Plata, que también cuestionó el esquema aprobado, aunque sin voto. Así, la decisión de no asistir a la conferencia previa al clásico se suma a un escenario de tensión institucional que coincide con la expectativa por uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Xeneize tendrá la chance de reafirmar su candidatura al título de la tabla anual, mientras que el equipo de Ponzio intentará acortar distancias y acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.