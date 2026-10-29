River no irá a la conferencia de prensa conjunta con Boca antes del Superclásico

El Millonario notificó a la Liga Profesional que no enviará representantes al encuentro previsto para este viernes. La decisión llegó después de votar en contra del formato de los torneos de 2027.
River decidió no participar de la conferencia de prensa conjunta con Boca prevista para este viernes, en la antesala del Superclásico del domingo por el Torneo Clausura. La institución de Núñez notificó formalmente a la Liga Profesional que no enviará representantes al tradicional encuentro con los medios, en una determinación que profundiza sus diferencias con la conducción del fútbol argentino.
La decisión se conoció después de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en la que River votó en contra del nuevo formato de los torneos de la Liga Profesional para 2027. El encuentro entre los capitanes de ambos equipos estaba programado para este viernes 30 de octubre, a las 13.30, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Desde Boca, en tanto, mantenían la postura de que Leandro Paredes asistiera como capitán, aunque la ausencia del conjunto millonario pone en duda la realización de la conferencia en el formato habitual.
Tras la reunión dirigencial, el presidente de River, Stefano Di Carlo, explicó los motivos por los que el club rechazó el proyecto de modificación de las competencias. “Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto, porque es un cambio que es cosmético. Genera una leve mejora, que de hecho es increíble porque no fue así desde hace tres años, pero que más allá de eso no resuelve el problema de fondo”, sostuvo ante la prensa. Además, negó que River hubiera propuesto establecer diez descensos directos.
La postura del Millonario se enmarca en las diferencias que mantiene con la conducción de la AFA y en su intención de avanzar hacia cambios graduales en la estructura de los campeonatos. En ese debate, River encontró respaldo público en Estudiantes de La Plata, que también cuestionó el esquema aprobado, aunque sin voto. Así, la decisión de no asistir a la conferencia previa al clásico se suma a un escenario de tensión institucional que coincide con la expectativa por uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.
El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Xeneize tendrá la chance de reafirmar su candidatura al título de la tabla anual, mientras que el equipo de Ponzio intentará acortar distancias y acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.
comentar