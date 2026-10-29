Enzo Fernández: de "le tengo fe a River" en el Superclásico a "voy a volver al club"

"Quiero volver a River, lo dije un montón de veces y cada vez que tengo la oportunidad. Me encantaría y voy a volver en algún momento, seguro. Es algo que deseo mucho", remarcó el campeón del mundo. Y consciente de que este tipo de frases quedan grabadas para siempre en la gente, Enzo no le escapó al peso de su promesa y reforzó su postura: "No pasa nada. Me haré cargo del archivo. Si lo digo es porque lo siento. Necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar del mundo River más años de los que estuve".

De todas maneras, Enzo, flamante refuerzo del City, aclaró que el regreso será en un tiempo: "Estoy acá, tengo un contrato largo en Manchester, falta mucho para eso". Enzo dejó una huella imborrable en River a pesar de su corta estadía en la Primera: disputó 53 partidos oficiales, convirtió 12 goles, aportó 10 asistencias y ganó dos títulos.