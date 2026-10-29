Enzo Fernández: de "le tengo fe a River" en el Superclásico a "voy a volver al club"

El volante de la Selección Argentina palpitó el cruce del domingo entre el Millonario y el Xeneize en La Bombonera, elogió a Leandro Paredes y aseguró que regresará al club de Núñez.
Enzo Fernández palpitó el Superclásico, elogió a Leandro Paredes y aseguró que volverá a River. El refuerzo top del Manchester City analizó el presente de los clubes más importantes del país, sorprendió con sus dichos sobre el capitán de Boca y realizó una promesa que llenó de ilusión a los hinchas del club de Núñez.
"Boca está en un gran momento. Lea le está dando jerarquía y le dio un orden increíble. Están muy bien él y el equipo", reconoció el volante. Sin embargo, rápidamente sacó a relucir su pasión y dejó en claro su pálpito con los Edul: "River sabe que en la Bombonera siempre pasan cosas y esperemos que gane River. Le tengo fe".
Más allá de brillar en el equipo y ganar la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones 2021, Enzo se fue con la cuenta pendiente de ganar un Superclásico: disputó uno solo y fue con derrota 1 a 0 en el Monumental. Fue en 2022 cuando Sebastián Villa le dio el triunfo al equipo de Sebastián Battaglia frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo.
"Quiero volver a River, lo dije un montón de veces y cada vez que tengo la oportunidad. Me encantaría y voy a volver en algún momento, seguro. Es algo que deseo mucho", remarcó el campeón del mundo. Y consciente de que este tipo de frases quedan grabadas para siempre en la gente, Enzo no le escapó al peso de su promesa y reforzó su postura: "No pasa nada. Me haré cargo del archivo. Si lo digo es porque lo siento. Necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar del mundo River más años de los que estuve".
De todas maneras, Enzo, flamante refuerzo del City, aclaró que el regreso será en un tiempo: "Estoy acá, tengo un contrato largo en Manchester, falta mucho para eso". Enzo dejó una huella imborrable en River a pesar de su corta estadía en la Primera: disputó 53 partidos oficiales, convirtió 12 goles, aportó 10 asistencias y ganó dos títulos.
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