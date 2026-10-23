El festejo íntimo de Estudiantes: "La Copa que perdieron los bosteros y las gallinas"

Por otro lado, el Millonario ni siquiera participó de esta edición del certamen y en Sudamericana cayó por penales en cuartos de final ante Independiente Santa Fe. El club de Núñez, que es el último argentino en ganarla en 2018 frente a su clásico rival, llegó por última vez a la definición en 2019, cuando cayó justamente con Flamengo.