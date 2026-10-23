El festejo íntimo de Estudiantes: "La Copa que perdieron los bosteros y las gallinas"

El plantel del Pincha festejó su épica clasificación a la final de la Copa Libertadores en el vestuario con un cantito dedicado a los dos clubes más grandes del país.
Con épica, Estudiantes se metió a la final de la Copa Libertadores, al eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná tras tener un hombre menos durante todo el segundo tiempo. Después del encuentro, el plantel festejó en el vestuario como hinchas, cantando una canción dedicada a Boca y River.
"Vamos Pincha vamos, ustedes pongan huevo que ganamos, vamos a traer la Copa a la Argentina, la Copa que perdieron los bosteros y las gallinas...", cantaron los jugadores del equipo del Cacique Medina. Al ritmo de una inconfundible canción de Sergio Denis, con una dedicatoria especial hacia los equipos más importante del país.
Cabe recordar que si bien Boca está en la definición de la Copa Sudamericana y era el último club argentino en jugar la final de la Libertadores (2023) este año quedó afuera en fase de grupos del máximo certamen internacional y no levanta el título desde 2007, cuando su presidente Juan Román Riquelme era la principal figura del equipo.
Por otro lado, el Millonario ni siquiera participó de esta edición del certamen y en Sudamericana cayó por penales en cuartos de final ante Independiente Santa Fe. El club de Núñez, que es el último argentino en ganarla en 2018 frente a su clásico rival, llegó por última vez a la definición en 2019, cuando cayó justamente con Flamengo.
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