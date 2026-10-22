La ingenua expulsión que complicó a Estudiantes ante Flamengo

Por dos amarillas zonzas evitables, Baltasar Rodríguez vio la roja a los cinco minutos del segundo tiempo y condenó a su equipo a defender y no poder atacar todo el complemento en el Maracaná.
Estudiantes se complicó solo en la semifinal vuelta de la Copa Libertadores contra Flamengo en el Maracaná. El Pincha, que había sido superior en el primer tiempo con las situaciones más claras, se quedó con diez jugadores a los cinco minutos del complemento por una expulsión a Baltasar Rodríguez muy evitable.
El volante había recibido la primera amarilla a los 35 minutos del primer tiempo por una infracción sobre Jorginho. Y, ya condicionado, vio la segunda tarjeta a los cinco minutos del complemento, luego de agarrar a Samuel Lino para cortar un avance del conjunto brasileño. La acción le costó la expulsión y dejó a sus compañeros en una situación complicada.
La decisión obligó al equipo argentino a redoblar esfuerzos para sostenerse el partido ante Flamengo. La salida de Rodríguez puede resultar determinante para las aspiraciones del Pincha, dado que no pudo volver a atacar en el encuentro, al tener que dedicarse exclusivamente a defender...
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