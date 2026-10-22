La ingenua expulsión que complicó a Estudiantes ante Flamengo

El volante había recibido la primera amarilla a los 35 minutos del primer tiempo por una infracción sobre Jorginho. Y, ya condicionado, vio la segunda tarjeta a los cinco minutos del complemento, luego de agarrar a Samuel Lino para cortar un avance del conjunto brasileño. La acción le costó la expulsión y dejó a sus compañeros en una situación complicada.