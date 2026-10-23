Marcos Rojo, tras la hazaña de Estudiantes: "Este club no sabe de imposibles"

El defensor de la casa, que dejó Racing para intentar volver a ganar la Copa Libertadores con el Pincha, destacó el corazón del plantel para meterse en la definición del título.

Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Flamengo por penales en el Maracaná, tras una igualdad sin goles en donde fue mejor en el primer tiempo y aguantó todo el complemento con un hombre menos por la roja a Baltasar Rodríguez. Tras el encuentro, Marcos Rojo, que dejó Racing para intentar volver a ganar la Copa con el Pincha, destacó el corazón del plantel.