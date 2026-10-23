Marcos Rojo, tras la hazaña de Estudiantes: "Este club no sabe de imposibles"

El defensor de la casa, que dejó Racing para intentar volver a ganar la Copa Libertadores con el Pincha, destacó el corazón del plantel para meterse en la definición del título.
Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Flamengo por penales en el Maracaná, tras una igualdad sin goles en donde fue mejor en el primer tiempo y aguantó todo el complemento con un hombre menos por la roja a Baltasar Rodríguez. Tras el encuentro, Marcos Rojo, que dejó Racing para intentar volver a ganar la Copa con el Pincha, destacó el corazón del plantel.
"Esto es Estudiantes, no tiene explicación. Este club no sabe de imposibles. Luchamos hasta el final, sabíamos que lo podíamos lograr", expresó el central en diálogo con Fox Sports, tras la clasificación del conjunto platense a una nueva final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre ante Palmeiras en Montevideo.
Tras la habilitación del TAS, el defensor pudo jugar y fue titular este jueves en su primer encuentro copero desde su regreso a la institución. Solamente había sumado minutos contra San Lorenzo, en la derrota sobre el final en UNO por el Torneo Clausura.
Rojo también hizo hincapié en que las diferencias económicas entre los planteles no determinan lo que sucede dentro del campo de juego: "No importan los presupuestos, el que tiene más corazón y más ganas es el que consigue las cosas", sostuvo el futbolista mundialista con la Selección Argentina.
Por último, Rojo remarcó que Estudiantes tuvo argumentos futbolísticos para quedarse con la victoria y avanzar a la definición continental: "Adentro de la cancha somos 11 contra 11, nosotros fuimos los que tuvimos más chances de llevarnos la victoria".
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