El fuerte posteo de Ángel Di María para Diego Milito: "No puede dirigir su club"

Tras las bombas del presidente de Racing, quien declaró que se sintió robado con Rosario Central, Fideo le respondió con dureza en una historia en su cuenta de Instagram.
Rosario Central eliminó a Racing en los cuartos de final del Torneo Apertura en una noche llena de polémicas, con la expulsión de Maravilla Martínez por un discutible codazo como un punto de quiebre del encuentro. Tras el cotejo, Diego Milito contó que "me sentí robado" y que "estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol" y Ángel Di María le respondió en un fuerte posteo en sus redes sociales.
"Cómo molesta Central", arrancó Di María en su cuenta de Instagram y siguió: "Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores".
"Caretas", definió Di María a quiénes ahora se dedican a revisar penales y tarjetas, en tanto que una parte del texto parece directamente a Milito, más allá de no nombrarlo. El presidente de Racing habló de que el fútbol argentino necesitaba un cambio, que no se podía seguir así y Fideo tuvo una filosa respuesta: "Muchos de los que quieren 'cambiar al fùtbol' no pueden ni dirigir su club".
Di María aseguró que no había posición adelantada en el gol de Alejo Véliz cuando Racing ganaba por 1 a 0 y apuntó: "Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan?".
"El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta", cerró su publicación Di María.
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