El fuerte posteo de Ángel Di María para Diego Milito: "No puede dirigir su club"

"Caretas", definió Di María a quiénes ahora se dedican a revisar penales y tarjetas, en tanto que una parte del texto parece directamente a Milito, más allá de no nombrarlo. El presidente de Racing habló de que el fútbol argentino necesitaba un cambio, que no se podía seguir así y Fideo tuvo una filosa respuesta: "Muchos de los que quieren 'cambiar al fùtbol' no pueden ni dirigir su club".

Di María aseguró que no había posición adelantada en el gol de Alejo Véliz cuando Racing ganaba por 1 a 0 y apuntó: "Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan?".

"El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta", cerró su publicación Di María.