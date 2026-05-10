Ángel Di María: el triunfo de Rosario Central y palazo al presidente de Independiente

El capitán del Canalla destacó la clasificación del equipo a los cuartos de final del Torneo Apertura y le respondió al mandamás del Rojo: "Hay gente que habla al pedo".
Rosario Central venció 3 a 1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes y Racing. Tras el encuentro, Ángel Di María, capitán del Canalla que marcó un gol clave, celebró el triunfo y le tiró un palazo al presidente de Independiente.
"Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hicimos las cosas muy bien, demostramos adentro de la cancha. Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver", inició Di María después del partido.
"Hablé mucho con los chicos de Independiente. Las cosas externas quedan afuera, estuvo todo bien y eso es lo más lindo del fútbol", continuó el campeón del mundo en clara referencia a Néstor Grindetti, mandamás del Rojo, que había deslizado que "estaremos atentos al arbitraje" y que "esperemos que ninguna cuestión más allá del partido" determine el resultado del duelo.
Las declaraciones de Grindetti iniciaron una guerra. Primero, Central tomó la decisión de no acreditar a los medios partidarios de Independiente. Y luego del partido Di María le respondió al presidente y Gustavo Quinteros no realizó la conferencia de prensa: "Lamento esta situación del partido, pero por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia”.
Por otro lado, el campeón del mundo de 38 años, que marcó un golazo para el empate parcial, elogió a los juveniles que hicieron los otros goles del elenco de Jorge Almirón: Giovanni Cantizano y Elías Verón. "Estamos muy felices porque los chicos se vienen adaptando muy bien. Canti había jugado la otra vez, después quedó afuera y terminó demostrando que tiene con qué para poder estar con esta camiseta. Eli también y estamos muy felices porque Central va y porque estamos en un carnaval muy lindo", expresó Di María.
Finalmente, se refirió a la doble competencia del Canalla con el torneo local y la Copa Libertadores: "A veces cuesta, pero se va recargando el combustible. Estamos jugando muy seguido, pero cuando lo hacés con tu gente te da para poder pelear por mucho".
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