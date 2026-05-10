Ángel Di María: el triunfo de Rosario Central y palazo al presidente de Independiente

Embed “LE REGALARON UN TORNEO Y SI DICEN ALGO DE ESO SE OFENDE”



Usuarios de Twitter reaccionaron a las declaraciones de Di María tras el triunfo de Rosario Central ante Independiente.pic.twitter.com/lnMJKqNSgx — PaseClave (@paseclave__) May 10, 2026

Las declaraciones de Grindetti iniciaron una guerra. Primero, Central tomó la decisión de no acreditar a los medios partidarios de Independiente. Y luego del partido Di María le respondió al presidente y Gustavo Quinteros no realizó la conferencia de prensa: "Lamento esta situación del partido, pero por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia”.

Por otro lado, el campeón del mundo de 38 años, que marcó un golazo para el empate parcial, elogió a los juveniles que hicieron los otros goles del elenco de Jorge Almirón: Giovanni Cantizano y Elías Verón. "Estamos muy felices porque los chicos se vienen adaptando muy bien. Canti había jugado la otra vez, después quedó afuera y terminó demostrando que tiene con qué para poder estar con esta camiseta. Eli también y estamos muy felices porque Central va y porque estamos en un carnaval muy lindo", expresó Di María.

Finalmente, se refirió a la doble competencia del Canalla con el torneo local y la Copa Libertadores: "A veces cuesta, pero se va recargando el combustible. Estamos jugando muy seguido, pero cuando lo hacés con tu gente te da para poder pelear por mucho".

El gol de Di María a Independiente