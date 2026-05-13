River lanzó una experiencia gratis: penales con Montiel y dormir en el Monumental

El Millonario, en alianza con una empresa de alojamientos, ofrece pasar una noche en el estadio, sumado a un recorrido interno y tiros desde los doce pasos con el especialista.
River lanzó una sorpresiva experiencia gratis: penales con Montiel y dormir en el Monumental. El club de Núñez, en alianza con una empresa de alojamientos, ofrece pasar una noche en el estadio, sumado a un recorrido interno y tiros desde los doce pasos con el campeón del mundo especialista.
La propuesta nace de un acuerdo con la empresa de alojamientos Airbnb, teniendo en cuenta que la gran mayoría de sus usuarios de todo el mundo se interesa por el fútbol. Es una oferta única dado que será la primera vez que dos hinchas puedan pernoctar en el estadio de River: lo harán en una suite privada con vista al terreno de juego.
De hecho, será la primera vez que esta acción se haga en Argentina. Hay varios antecedentes en otros de los principales estadios del mundo: Old Trafford, Wembley, Stamford Bridge, Parc des Princes, Allianz Arena, el Maracaná y el Estadio Azteca ya participaron de esta movida e incluso el recinto mexicano tuvo al histórico Hugo Sánchez como anfitrión.
La experiencia será sin costo y se debe solicitar el próximo 15 de mayo a los 8 de la mañana en la página web de la empresa de alojamientos estadounidense. El ganador, que será por orden de solicitud, tendrá la experiencia completa para dos personas: un recorrido por los vestuarios, el túnel y el borde de la cancha, la clase de penales, una cena en el restaurante del estadio, la noche en la habitación ubicada en las tribunas y una degustación de mate a la mañana siguiente.
Después, habrá otros once ganadores que podrán participar de las actividades sin el pernocte: el paseo por la cancha, atender al curso de penales y cenar en el bodegón del Monumental. Toda la actividad será el viernes 29 de mayo. Una experiencia Monumental...
Gonzalo Montiel expresó para la web de la empresa de alojamientos: “El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”.
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