River lanzó una experiencia gratis: penales con Montiel y dormir en el Monumental

image

La experiencia será sin costo y se debe solicitar el próximo 15 de mayo a los 8 de la mañana en la página web de la empresa de alojamientos estadounidense. El ganador, que será por orden de solicitud, tendrá la experiencia completa para dos personas: un recorrido por los vestuarios, el túnel y el borde de la cancha, la clase de penales, una cena en el restaurante del estadio, la noche en la habitación ubicada en las tribunas y una degustación de mate a la mañana siguiente.

Después, habrá otros once ganadores que podrán participar de las actividades sin el pernocte: el paseo por la cancha, atender al curso de penales y cenar en el bodegón del Monumental. Toda la actividad será el viernes 29 de mayo. Una experiencia Monumental...

Gonzalo Montiel expresó para la web de la empresa de alojamientos: “El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra Selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”.