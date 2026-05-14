Messi, imparable a un mes del Mundial: doblete y asistencia en Inter Miami

El capitán de la Selección Argentina protagonizó un show de fútbol a su altura en el triunfo 5 a 3 a Cincinnati a semanas de disputar su sexta Copa del Mundo.

Lionel Messi se mostró imparable a un mes de la Copa del Mundo en el triunfo 5 a 3 de Inter Miami a Cincinnati por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El capitán de la Selección Argentina protagonizó un show de fútbol a su altura con un doblete y participando de los otros tres tantos de su equipo.