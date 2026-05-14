Messi, imparable a un mes del Mundial: doblete y asistencia en Inter Miami

El capitán de la Selección Argentina protagonizó un show de fútbol a su altura en el triunfo 5 a 3 a Cincinnati a semanas de disputar su sexta Copa del Mundo.
Lionel Messi se mostró imparable a un mes de la Copa del Mundo en el triunfo 5 a 3 de Inter Miami a Cincinnati por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). El capitán de la Selección Argentina protagonizó un show de fútbol a su altura con un doblete y participando de los otros tres tantos de su equipo.
Inter Miami comenzó ganando a los 23 minutos con un gol de Messi: Leo picó al área, el pase profundo de su compañero no fue bueno pero continuó su carrera, un defensor llegó y buscó despejar el balón pero el 10 se interpuso haciendo rebotar el mismo en su cuerpo y terminó con destino de red.
Cincinnati dio vuelta el partido con goles de Kevin Denkey (41') y Pavel Bucha (49') pero Leo estampó el 2 a 2 con una definición de primera tras un centro atrás. Evander da Silva Ferreira (64') volvió a poner arriba a Cincinnati, pero el 10 asistió a Mateo Silvetti para el 3 a 3 en el marcador.
Germán Berterame, a los 84 minutos, puso el 4 a 3 a favor de Inter Miami después de un tiro libre de Messi y blooper del arquero no pudiendo sostener el balón al chocar con un compañero. Por último, Leo frotó la lámpara para el 5 a 3 final, pero su tiro tocó en el arquero y fue considera tanto en contra.
Con este triunfo, Inter Miami quedó segundo en la Conferencia Este de la MLS con 25 puntos, a dos de Nashville teniendo un partido más que ellos. Leo se muestra de la mejor manera a sus 38 años, en la previa de disputar su sexta Copa del Mundo.
comentar