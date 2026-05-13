Las bombas de Diego Milito tras la eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

El presidente de La Academia se expresó con furia después de que su club quede afuera de los playoffs del Torneo Apertura con el Canalla en un duelo lleno de polémicas.
Diego Milito se expresó con furia después de la eliminación de Racing con Rosario Central en el Gigante de Arroyito en los cuartos de final del Torneo Apertura en un duelo lleno de polémicas. El presidente de La Academia aseguró que "nos sentimos robados" y que "el fútbol argentino está roto".
Tras los controversiales fallos de Darío Herrera en el duelo ante el Canalla, en el que Racing se quedó con dos hombres menos por las expulsiones de Adrián "Maravilla" Martínez (discutible) y de Marco Di Césare, el Príncipe fue el único protagonista del club de Avellaneda en brindar declaraciones a la prensa y lanzó bombas.
"Lo primero que quiero decir, más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido, han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos", afirmó el mandatario de la Academia.
Luego, explotó por el arbitraje y lanzó palazos también a sus pares: "Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas.Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente".
"Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar...", continuó el presidente.
"Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele", añadió. Y sentenció: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol".
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