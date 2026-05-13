Las bombas de Diego Milito tras la eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

Embed ️ : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

Luego, explotó por el arbitraje y lanzó palazos también a sus pares: "Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas.Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente".

"Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar...", continuó el presidente.

"Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele", añadió. Y sentenció: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol".