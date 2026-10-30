Boca homenajeó a Diego Maradona con un emotivo video, en el día que cumpliría 66 años

Desde Tucumán, Óscar también quiso hacerse presente y transmitirle su afecto: “Te extrañamos un montón. Lo que has hecho por nosotros no se va a olvidar nunca en la vida. Como quiera que estés, siempre te llamaré genio. Aguante Boca”.

Otro de los recuerdos llegó desde Entre Ríos, donde Juan evocó una jornada inolvidable en la Bombonera: “Vos saliste con la azul y oro, te paraste en el medio de la cancha y estabas tan contento, tan pleno, tan bostero. Solo con eso hiciste que esa tarde sea la mejor de mi vida. Te extraño todos los días, Dieguito”.

La historia de Maradona en Boca: partidos, goles y títulos

Durante sus dos etapas en Boca, Diego Maradona disputó 71 partidos oficiales, todos como titular, y convirtió 35 goles. Su registro también incluyó 43 victorias, 16 empates y 12 derrotas, con 5980 minutos en cancha. Además, recibió tres expulsiones y fue reemplazado en 16 encuentros.

Su incorporación al equipo en 1981, luego de una negociación compleja y millonaria, significó un momento histórico para la institución. Llegó después de destacarse en Argentinos Juniors y consolidarse como una de las principales figuras de la Selección argentina.

En su primera temporada compartió equipo con Miguel Brindisi, con quien conformó una dupla recordada por los hinchas. Ambos fueron protagonistas de la conquista del Metropolitano de 1981, torneo en el que Boca se impuso a Ferro Carril Oeste.

La relación entre Maradona y el Xeneize fue mucho más allá de sus actuaciones dentro de la cancha. Si bien su primera etapa no fue demasiado prolongada, el vínculo con el club y sus simpatizantes permaneció vigente. En 1995 regresó a la institución y volvió a generar una enorme expectativa en la Bombonera.

Su último ciclo tuvo momentos de celebración y también de frustración, pero estuvo atravesado en todo momento por la pasión y el afecto de los hinchas, que volvieron a demostrar que el recuerdo del Diez sigue presente.