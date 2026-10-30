Torneo Clausura: cuatro partidos le dan inicio a la fecha 15

Huracán suma 19 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona B, el último que otorga un lugar en la siguiente instancia. Por eso, el encuentro ante Tigre representa una oportunidad importante para defender su posición en la tabla.

Cómo llega Tigre

El Matador atraviesa un momento complicado y viene de perder 1-0 ante Atlético Tucumán en Victoria. Además, acumula ocho partidos sin ganar en el torneo y suma 13 puntos, una campaña que lo dejó relegado en la tabla de la Zona B.

Luego de la derrota ante el Decano, Diego Dabove presentó su renuncia y Juan Carlos Blengio quedó al frente del plantel. Tigre intentará reencontrarse con la victoria y cerrar la fase regular de la mejor manera posible.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Ignacio Pussetto, Bruno Barticiotto y Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Juan Carlos Blengio.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia de La Plata

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes desde las 19, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, en Córdoba, y será televisado por TNT Sports. El árbitro será Juan Pablo Loustau, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.

Cómo llega Estudiantes de Río Cuarto

El Celeste viene de perder 2-1 frente a Barracas Central. El equipo dirigido por Rubén Forestello ocupa el último lugar de la Zona B, con nueve puntos, y ya no tiene posibilidades de seguir en la Primera División.

Cómo llega Gimnasia de La Plata

El Lobo llega después de vencer 2-0 a Sarmiento en La Plata. El equipo conducido por Ariel Pereyra suma 25 puntos y ocupa el tercer puesto de la Zona B, con una racha de ocho partidos sin perder.

Gimnasia quiere prolongar su buen momento en Río Cuarto y, aunque prácticamente ya está clasificado a los octavos de final, buscará sumar para quedar entre los primeros puestos, los que definen los playoffs de local.

Probables formaciones

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Juan Antonini, Matías Valenti, Valentín Fenoglio, Sergio Ojeda; Facundo Cobos, Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Gimnasia de La Plata: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Sarmiento vs. Rosario Central

Sarmiento de Junín recibirá a Rosario Central este viernes desde las 21.15, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Eva Perón, en Junín, y será televisado por TNT Sports. El árbitro será Andrés Merlos, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

Cómo llega Sarmiento

El Verde viene de perder 2-0 ante Gimnasia de La Plata. El equipo dirigido por Facundo Sava buscará recuperarse ante su público y volver a sumar para sostener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

Sarmiento suma 21 puntos y se mantiene dentro de los puestos de clasificación de la Zona B. El partido ante Rosario Central será una oportunidad para defender su lugar entre los ocho mejores y recuperarse de la última caída.

Cómo llega Rosario Central

El Canalla llega entonado después de vencer 2-0 a Huracán, con goles de Emanuel Coronel y Ángel Di María. El equipo conducido por Jorge Almirón suma 28 puntos y ya aseguró su clasificación a los octavos de final.

Además de buscar un nuevo triunfo en el Clausura, Rosario Central tiene la mira puesta en la tabla anual, donde pelea por terminar en una posición que le permita acceder a la Copa Libertadores 2027. Una victoria en Junín le permitiría sostener sus aspiraciones.

Probables formaciones

Sarmiento: Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Santiago Salle y Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing vs. Aldosivi

Racing recibirá a Aldosivi este viernes desde las 21.15, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, y será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.

Cómo llega Racing

La Academia viene de perder 1-0 ante River en el estadio Monumental. Antes había empatado 1-1 con Independiente en el clásico de Avellaneda y caído 2-0 frente a Belgrano, por lo que buscará cortar la seguidilla de partidos sin victorias.

Racing suma 12 puntos y ocupa el decimotercer puesto de la Zona B. El equipo intentará aprovechar la localía para recuperarse y cerrar la fase regular con mejores sensaciones.

Cómo llega Aldosivi

El Tiburón llega después de vencer 1-0 a Belgrano, un resultado importante para el conjunto marplatense en su objetivo de mejorar su situación en la tabla anual y mantener las esperanzas de permanecer en Primera. Pero si hoy pierde, desciende. Un empate prácticamente también lo dejaría con un pie en el Nacional B, porque quedaría a 3 puntos de Riestra (en caso de que mañana sábado El Guapo pierda con Talleres), con solo una fecha por jugar y con una enorme diferencia de gol a favor de Riestra.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti buscará trasladar a condición de visitante el rendimiento que mostró en Mar del Plata. Pero afrontará el compromiso con la baja de Alan Sosa, quien sufrió una fractura en un pie y no podrá jugar durante el resto de la temporada.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Matías Zaracho; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Aldosivi: Ignacio Chicco; Federico Gino, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Santiago Moya; Felipe Anso, Lucas Castro, Martín García, Agustín Palavecino; Andrés Vombergar y Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.