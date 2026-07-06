El peor de los festejos: un jugador de Inglaterra se fracturó el brazo en medio de la exaltación por el pase a cuartos

Jordan Henderson se resbaló al momento de saltar los carteles de publicidad mientras celebraba con el equipo la victoria ante México, cayó mal con la mano izquierda y fue asistido de urgencia para la peor de las noticias: se queda sin Mundial.
Lo que tenía objetivo de alegría, terminó en la peor de las noticias. La euforia y exaltación tras la victoria de Inglaterra 3-2 ante México por los octavos de final en el Estadio Azteca, le jugaron una mala pasada a Jordan Henderson: se resbaló cuando saltaba por encima de unos carteles de publicidad, cayó mal con su brazo izquierdo y se fracturó. ¿El resultado? Afuera del Mundial.
Fue la más inesperada de las lesiones y, también, de las más aparatosas. El mediocampista salió detrás de un compañero para correr de vuelta al campo de juego, después de celebrar con los hinchas en una de las tribunas por la clasificación a los cuartos de final. Un simple salto terminó con su participación mundialista y modificó el júbilo que reinaba en el estadio mexicano.
Los jugadores y los que vieron la caída a su alrededor lo asistieron ante los fuertes gestos de dolor y solicitaron de urgencia al personal médico. Sus compañeros ingleses lo escoltaron hasta que salió del campo en camilla y luego volvieron a festejar para no cambiar el clima de la clasificación.
Mientras tanto, Henderson vivía una pesadilla. Tras unos estudios médicos minuciosos, la Federación Inglesa de Fútbol confirmó que la radiografía anunció una fractura de muñeca. Una noticia que fue confirmada por el DT del equipo, Thomas Tuchel.
Todo cambió en cuestión de minutos. Es que el futbolista había hablado ante los medios después del triunfo y estaba admirado con el ambiente que estaba viviendo. "No se compara con nada. La energía del Azteca es brutal, y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó, sin saber que el júbilo iba a ser arrebatada por un infortunio.
Aunque no es parte del equipo titular, Henderson acumula 90 presencias con Los Tres Leones y estaba siendo parte de su cuarto Mundial consecutivo, en el que no estaba asegurada su convocatoria después de un año sin recibir llamadas por parte de la Selección. Hasta ahora, solo había disputado 6 minutos en la presente Copa del Mundo, en la tercera fecha de la fase de grupos ante Panamá. Y, finalmente , con esa cantidad de partidos cerrará su ciclo mundialista con 36 años.
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