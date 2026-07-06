El peor de los festejos: un jugador de Inglaterra se fracturó el brazo en medio de la exaltación por el pase a cuartos

Tuchel confirmó en conferencia lo que le sucedió a HENDERSON, luego de saltar un cartel de publicidad en los festejos ingleses en el Estadio Azteca... ¡Durísima baja!



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Todo cambió en cuestión de minutos. Es que el futbolista había hablado ante los medios después del triunfo y estaba admirado con el ambiente que estaba viviendo. "No se compara con nada. La energía del Azteca es brutal, y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó, sin saber que el júbilo iba a ser arrebatada por un infortunio.



Aunque no es parte del equipo titular, Henderson acumula 90 presencias con Los Tres Leones y estaba siendo parte de su cuarto Mundial consecutivo, en el que no estaba asegurada su convocatoria después de un año sin recibir llamadas por parte de la Selección. Hasta ahora, solo había disputado 6 minutos en la presente Copa del Mundo, en la tercera fecha de la fase de grupos ante Panamá. Y, finalmente , con esa cantidad de partidos cerrará su ciclo mundialista con 36 años.