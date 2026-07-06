Inglaterra le puso fin a la ilusión de México en una tremenda guerra en el Azteca

El equipo comandado por Thomas Tuchel entró al complemento con el objetivo de cambiar la imagen de los últimos minutos del primer tiempo: Nico O´Reilly probó a los tres minutos y su remato se estrelló en un palo. Sin embargo, Inglaterra se quedó con 10 hombres a los ocho minutos de esta segunda etapa por la expulsión de Jarell Quansah por una acción de juego brusco grave y explotó el Azteca con la ilusión de la remontada.

Y, cuando todo estaba servido para que México arrincone a Inglaterra, llegó un penal para los europeos porque Raúl Rangel bajó a Anthony Gordon: Harry Kane cambió por gol para el 3-1 en el marcador a los 14 minutos. México, en total desesperación, empezó a tirar centros por todos lados y encontró un penal a favor polémico a los 22' por un contacto de Kane a Brian Gutiérrez, quien parece haber buscado el muy toque leve del inglés. Raúl Jiménez convirtió el 2-3.

México terminó con tres centrodelanteros e Inglaterra con una disposición táctica 5-3-1 para aguantar la arrinconada del local y lo consiguió con una entrega total sacando balones del área y un Pickford quedándose o despejando muchos envíos aéreos. Inglaterra logró un triunfo histórico y se ilusiona con la segunda estrella, mientras que México llora la eliminación pero acaba el certamen con la frente en alto.

El resumen del partido