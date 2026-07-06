Inglaterra le puso fin a la ilusión de México en una tremenda guerra en el Azteca

El equipo de Thomas Tuchel le propinó la primera derrota mundialista a el Tri en el Azteca al vencerlo por 3 a 2 en un duelo muy caliente. Así, clasificó a los cuartos de final del certamen.
Histórico: Inglaterra venció 3 a 2 a México con más de 40 minutos con un hombre menos en una tremenda guerra y le puso fin al invicto mundialista de el Tri en el Estadio Azteca. De esta manera, el equipo de Thomas Tuchel cortó la gran ilusión del anfitrión y jugará los cuartos de final contra la Noruega de Haaland.
México tuvo un gran inicio haciéndose dueño del balón y estando muy cerca de marcar con un cabezazo de Raúl Jiménez al primer palo que encontró una enorme atajada de Pickford. Pero, Inglaterra tuvo una ráfaga impresionante demostrando su jerarquía: Bukayo Saka desbordó y mandó un centro que Bellingham conectó de cabeza con una palomita para el 1-0 a los 35' y a los 37' llegó el 2-0 con una presión alta y pared de Bellingham y Kane.
Inglaterra le dio dos piñas a México y lo tiró en el ring, pero el anfitrión mostró reacción al término de la primera etapa: Julián Quiñones descontó con una volea dentro del área tras un flojo despeje de la defensa inglesa que dejó el balón suelto en los pies del delantero.
Además, el local contó con tres situaciones clarísimas sobre el final del primer tiempo para encontrar el 2-2 en el marcador: la más clara fue un tremendo cabezazo de Jiménez que Pickford sacó con una volada impresionante. De esta manera, con Inglaterra ganando 2 a 1 y pidiendo el entretiempo, se fueron al descanso.
El equipo comandado por Thomas Tuchel entró al complemento con el objetivo de cambiar la imagen de los últimos minutos del primer tiempo: Nico O´Reilly probó a los tres minutos y su remato se estrelló en un palo. Sin embargo, Inglaterra se quedó con 10 hombres a los ocho minutos de esta segunda etapa por la expulsión de Jarell Quansah por una acción de juego brusco grave y explotó el Azteca con la ilusión de la remontada.
Y, cuando todo estaba servido para que México arrincone a Inglaterra, llegó un penal para los europeos porque Raúl Rangel bajó a Anthony Gordon: Harry Kane cambió por gol para el 3-1 en el marcador a los 14 minutos. México, en total desesperación, empezó a tirar centros por todos lados y encontró un penal a favor polémico a los 22' por un contacto de Kane a Brian Gutiérrez, quien parece haber buscado el muy toque leve del inglés. Raúl Jiménez convirtió el 2-3.
México terminó con tres centrodelanteros e Inglaterra con una disposición táctica 5-3-1 para aguantar la arrinconada del local y lo consiguió con una entrega total sacando balones del área y un Pickford quedándose o despejando muchos envíos aéreos. Inglaterra logró un triunfo histórico y se ilusiona con la segunda estrella, mientras que México llora la eliminación pero acaba el certamen con la frente en alto.
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