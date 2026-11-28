El Pincha busca una nueva consagración continental en el Estadio Centenario, con el objetivo de alcanzar a Peñarol en el historial, superar a River y volver a levantar el trofeo después de 17 años, ante un rival que quiere su cuarta corona.

Estudiantes busca escribir otro capítulo en su rica historia, contra Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo, cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El equipo del Cacique Medina llega a la definición después de eliminar por penales a Flamengo en el Maracaná, con Fernando Muslera como figura, mientras que el conjunto brasileño superó las últimas dos rondas también desde los doce pasos. El Pincha va por su quinta consagración, tras las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que Palmeiras buscará levantar el trofeo por cuarta vez.