El equipo conducido por Diego Placente afrontará el compromiso con tres puntos en su haber y la posibilidad de resolver su futuro sin mirar otros resultados. Si consigue un triunfo, garantizará su presencia en la siguiente ronda, independientemente de lo que suceda en el cruce entre Australia y Mozambique. La zona llega a su definición con un panorama abierto. Australia lidera con cuatro unidades, mientras que Argentina y Mozambique tienen tres cada uno. Dinamarca, por su parte, suma un punto y también conserva posibilidades de avanzar.