El conjunto nacional llega tras vencer a Mozambique y depende de sí mismo para avanzar a la próxima instancia. Una victoria le asegurará el boleto sin depender de otros resultados.
La Selección Argentina Sub-17 tendrá una oportunidad clave para meterse en los 16avos de final del Mundial de Qatar 2026 cuando se mida con Dinamarca por la última fecha del Grupo C. El encuentro comenzará a las 12.30 (hora argentina), en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, y se podrá seguir por TyC Sports y DSports.
El equipo conducido por Diego Placente afrontará el compromiso con tres puntos en su haber y la posibilidad de resolver su futuro sin mirar otros resultados. Si consigue un triunfo, garantizará su presencia en la siguiente ronda, independientemente de lo que suceda en el cruce entre Australia y Mozambique. La zona llega a su definición con un panorama abierto. Australia lidera con cuatro unidades, mientras que Argentina y Mozambique tienen tres cada uno. Dinamarca, por su parte, suma un punto y también conserva posibilidades de avanzar.
El recorrido argentino comenzó con un traspié: cayó 2-0 frente a Australia en su presentación. Esa derrota obligó al conjunto nacional a buscar una recuperación en su segundo compromiso para no complicar sus chances de clasificación. La respuesta llegó ante Mozambique, al que derrotó por 2-1. De esa manera, el seleccionado juvenil recuperó terreno y llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para conseguir el objetivo.
Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Bautista Gimenez, Simón Escobar, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Giovanni Baroni; Alan Alcaraz y Juan Policella. DT: Diego Placente.
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