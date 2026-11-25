El boletín de séptimo grado de Lionel Messi volvió a circular en las redes sociales y mostró sus calificaciones en la primaria.

Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática en quinto y sexto grado, recordó en una publicación de Globo de Brasil que Messi era reservado y participaba poco en clase debido a su timidez. Sin embargo, señaló que al salir al patio se transformaba y mostraba la personalidad que luego conocería el mundo.

Por su parte, Mónica Domina, subdirectora de la institución y maestra de Messi en primer grado, destacó que desde pequeño era querido por sus compañeros, quienes buscaban compartir con él los partidos durante los recreos.

La docente también remarcó que el éxito y la exposición pública no alteraron su forma de ser. Según expresó, el futbolista conservó su humildad y su vínculo con Rosario, además de mantener el contacto con la escuela en la que comenzó su formación.

Messi volvió a su escuela y colaboró con la institución

Ya como profesional, Messi regresó al establecimiento en distintas oportunidades y colaboró con la institución mediante la donación de computadoras, televisores y equipos de música, además de contribuir a la reparación de los bancos del patio donde solía jugar.

Messi cursó sus primeros años escolares en la Escuela Nº 66 General Las Heras, de Rosario.

La Escuela Nº 66 General Las Heras, ubicada en el barrio del mismo nombre en Rosario, se convirtió así en un lugar significativo para reconstruir los primeros años de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

El boletín de séptimo grado y los testimonios de sus antiguas maestras permiten conocer una faceta menos difundida de Messi: la de un estudiante que cumplía con sus obligaciones escolares mientras desarrollaba, desde muy chico, una pasión que terminaría llevándolo a la cima del deporte.