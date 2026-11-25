El documento corresponde a séptimo grado, cuando el futbolista estudiaba en una escuela de Rosario y jugaba en las inferiores de Newell’s.
Lionel Messi consiguió un 10 en Educación Física y un promedio de 6 en las demás asignaturas durante séptimo grado en la Escuela Nº 66 General Las Heras, de Rosario. Las notas quedaron registradas en un boletín escolar que reapareció recientemente y se difundió ampliamente en las redes sociales.
El documento corresponde a la etapa en la que el futbolista, que tenía entre 12 y 13 años, jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s. Allí se observa que mantenía un desempeño académico regular, con una calificación sobresaliente en una materia que ya reflejaba su pasión por el deporte.
En Plástica y Música obtuvo un 8 en ambas, mientras que en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología alcanzó un 6, suficiente para aprobar el año.
La nota más destacada fue la de Educación Física, donde el futuro capitán de la Selección argentina consiguió la máxima calificación. Sus resultados coinciden con los recuerdos de sus docentes, quienes lo describieron como un alumno tranquilo y de buen comportamiento, aunque mucho más expresivo cuando llegaba el momento de jugar al fútbol.
Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática en quinto y sexto grado, recordó en una publicación de Globo de Brasil que Messi era reservado y participaba poco en clase debido a su timidez. Sin embargo, señaló que al salir al patio se transformaba y mostraba la personalidad que luego conocería el mundo.
Por su parte, Mónica Domina, subdirectora de la institución y maestra de Messi en primer grado, destacó que desde pequeño era querido por sus compañeros, quienes buscaban compartir con él los partidos durante los recreos.
La docente también remarcó que el éxito y la exposición pública no alteraron su forma de ser. Según expresó, el futbolista conservó su humildad y su vínculo con Rosario, además de mantener el contacto con la escuela en la que comenzó su formación.
Ya como profesional, Messi regresó al establecimiento en distintas oportunidades y colaboró con la institución mediante la donación de computadoras, televisores y equipos de música, además de contribuir a la reparación de los bancos del patio donde solía jugar.
La Escuela Nº 66 General Las Heras, ubicada en el barrio del mismo nombre en Rosario, se convirtió así en un lugar significativo para reconstruir los primeros años de una de las máximas figuras del fútbol mundial.
El boletín de séptimo grado y los testimonios de sus antiguas maestras permiten conocer una faceta menos difundida de Messi: la de un estudiante que cumplía con sus obligaciones escolares mientras desarrollaba, desde muy chico, una pasión que terminaría llevándolo a la cima del deporte.
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