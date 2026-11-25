La ventaja, sin embargo, no se sostuvo hasta el final. Dinamarca reaccionó y alcanzó el 3-3 a los 78 minutos, un resultado que mantuvo en suspenso la clasificación argentina. Un nuevo gol del conjunto europeo podía dejar afuera a la Albiceleste, que resistió durante los minutos restantes y aseguró su lugar en la próxima fase.

El equipo de Placente cerró la fase de grupos con una derrota por 2-0 ante Australia en el debut, una victoria por 2-1 frente a Mozambique y el empate ante Dinamarca. La igualdad entre australianos y africanos en la última jornada permitió que Argentina terminara segunda en el Grupo C.

Australia quedó en el primer puesto, Argentina fue segunda y Mozambique terminó tercero, aunque también consiguió la clasificación como uno de los ocho mejores terceros. Dinamarca, que sumó dos empates, quedó eliminada del torneo.

Con la fase de grupos todavía en desarrollo hasta este viernes, la Selección argentina deberá esperar para conocer a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Formaciones:

Argentina

Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Simón Escobar (capitán); Alan Alcaraz y Juan Policella. DT: Diego Placente.

Dinamarca

Elías Medina; Elias Warming, Noah Madsen, Xander Poulsen; Julius Wichmann, Noah Manata, Frederik Vestergaard (capitán), Elias Jensen; Ekene Chukwuani, Ishaq Holalam y Kerim Sejdic. DT: Mads Lyng.

Resumén del partido