El equipo de Diego Placente remontó una desventaja de dos goles en nueve minutos, pasó al frente y terminó segundo en el Grupo C tras el empate de Australia y Mozambique.
La Selección argentina Sub 17 empató 3-3 con Dinamarca este miércoles, en el cierre del Grupo C del Mundial de Qatar 2026, y consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Diego Placente llegó a estar dos goles abajo, pero revirtió el resultado en apenas nueve minutos y aseguró su lugar en la siguiente instancia.
La Albiceleste terminó en el segundo puesto de su zona, por detrás de Australia, y estuvo cerca de quedar eliminada cuando Dinamarca consiguió el empate definitivo a los 78 minutos. Sin embargo, el resultado del otro partido del grupo le permitió avanzar de ronda.
Argentina había comenzado mejor y generado algunas situaciones de peligro, pero Dinamarca abrió el marcador a los 36 minutos, cuando Noah Madsen convirtió un penal por un agarrón dentro del área. A los 48, Ekene Chukwuani amplió la ventaja con un remate desde afuera del área que se desvió y descolocó al arquero Reigia.
En el segundo tiempo, el conjunto de Placente cambió su actitud y encontró rápidamente la reacción. Giovanni Baroni descontó a los 58 minutos y, cuatro minutos después, Juan Cruz Policella marcó el empate a los 62 minutos, tras una buena jugada. A los 67, Alan Alcaraz completó la remontada con un golazo que puso a la Argentina 3-2 arriba.
La ventaja, sin embargo, no se sostuvo hasta el final. Dinamarca reaccionó y alcanzó el 3-3 a los 78 minutos, un resultado que mantuvo en suspenso la clasificación argentina. Un nuevo gol del conjunto europeo podía dejar afuera a la Albiceleste, que resistió durante los minutos restantes y aseguró su lugar en la próxima fase.
El equipo de Placente cerró la fase de grupos con una derrota por 2-0 ante Australia en el debut, una victoria por 2-1 frente a Mozambique y el empate ante Dinamarca. La igualdad entre australianos y africanos en la última jornada permitió que Argentina terminara segunda en el Grupo C.
Australia quedó en el primer puesto, Argentina fue segunda y Mozambique terminó tercero, aunque también consiguió la clasificación como uno de los ocho mejores terceros. Dinamarca, que sumó dos empates, quedó eliminada del torneo.
Con la fase de grupos todavía en desarrollo hasta este viernes, la Selección argentina deberá esperar para conocer a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Simón Escobar (capitán); Alan Alcaraz y Juan Policella. DT: Diego Placente.
Elías Medina; Elias Warming, Noah Madsen, Xander Poulsen; Julius Wichmann, Noah Manata, Frederik Vestergaard (capitán), Elias Jensen; Ekene Chukwuani, Ishaq Holalam y Kerim Sejdic. DT: Mads Lyng.
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