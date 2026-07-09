Quién es João Pinheiro, el árbitro portugués que dirigirá Argentina vs. Suiza

El luso fue designado por la FIFA para el duelo de cuartos del Mundial 2026. Ya arbitró a Suiza en la fase de grupos y viene de una controvertida actuación en la última Champions .
La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido entre Argentina y Suiza, que se jugará este sábado desde las 22 en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026. Será la primera vez que imparta justicia en un encuentro de la Albiceleste, aunque ya tuvo participación en dos compromisos del certamen.
Pinheiro, de 38 años y nacido en Vila Nova de Famalicão, integra la élite del arbitraje europeo. Debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y es árbitro internacional FIFA desde 2016. En los últimos años se consolidó como uno de los jueces habituales de las competencias organizadas por la UEFA.
En esta Copa del Mundo ya dirigió el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia en la fase de grupos. En ese encuentro mostró tres tarjetas amarillas, expulsó al bosnio Tarik Muharemovic y sancionó un penal para el conjunto helvético. Además, estuvo al frente del cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, donde solo amonestó a dos futbolistas.
El antecedente más comentado de su carrera reciente ocurrió en la última Champions League, durante la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain. En ese partido no sancionó un penal reclamado por el conjunto alemán tras una mano de João Neves dentro del área, una decisión que generó fuertes protestas y que tampoco fue revisada por el VAR de manera sorpresiva.
Más allá de esa polémica, el portugués acumula experiencia en encuentros de máxima exigencia. Entre ellos sobresalen la Supercopa de la UEFA 2025 entre PSG y Tottenham, además de varias series de eliminación directa de la Champions League.
Para el choque entre argentinos y suizos estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes. El canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro, mientras que Micheal Barwegen se desempeñará como quinto oficial.
Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial tras la histórica remontada frente a Egipto, mientras que Suiza intentará seguir sorprendiendo luego de eliminar a Colombia por penales. Con Pinheiro como juez, ambos seleccionados irán por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.
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