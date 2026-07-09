Quién es João Pinheiro, el árbitro portugués que dirigirá Argentina vs. Suiza

Más allá de esa polémica, el portugués acumula experiencia en encuentros de máxima exigencia. Entre ellos sobresalen la Supercopa de la UEFA 2025 entre PSG y Tottenham, además de varias series de eliminación directa de la Champions League.

Para el choque entre argentinos y suizos estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes. El canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro, mientras que Micheal Barwegen se desempeñará como quinto oficial.

Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial tras la histórica remontada frente a Egipto, mientras que Suiza intentará seguir sorprendiendo luego de eliminar a Colombia por penales. Con Pinheiro como juez, ambos seleccionados irán por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.