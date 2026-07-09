Jefe de los árbitros de FIFA: "no somos influenciables" y los aciertos en Argentina-Egipto

Por otro lado, respecto de la acción previa al 3-2 de Argentina, el italiano también respaldó el criterio adoptado por Letexier y el VAR. “Si un defensor toca primero el balón y luego se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción”, explicó sobre el cruce entre Julián Álvarez y Mohamed Salah.

“Tanto el árbitro como el VAR consideraron que se produjo un contacto normal en el fútbol”, agregó Collina al justificar la continuidad de la jugada que terminó con el gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento.

El dirigente también se mostró conforme con el nivel arbitral durante la Copa del Mundo y fue contundente frente a las acusaciones lanzadas desde Egipto. “Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA o afirmar que el arbitraje está influenciado por nadie, ni siquiera el presidente de la FIFA”, aseguró.

El jefe de los árbitros de la FIFA remarcó la independencia del cuerpo arbitral y aseguró que las decisiones se toman con honestidad. “Los equipos arbitrales tratan de hacerlo lo mejor posible, igual que los jugadores y los entrenadores".