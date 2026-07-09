Jefe de los árbitros de FIFA: "no somos influenciables" y los aciertos en Argentina-Egipto

Pierluigi Collina defendió las decisiones del árbitro François Letexier y del VAR en las dos jugadas más cuestionadas por Egipto en el duelo con Argentina por los octavos del Mundial.
Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, salió a respaldar públicamente el trabajo del árbitro francés François Letexier y del VAR tras las fuertes críticas de Egipto luego de la derrota 3-2 ante la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.
El histórico exárbitro italiano analizó las dos acciones que generaron mayor polémica en Atlanta: el gol anulado al conjunto africano por una infracción previa sobre Lisandro Martínez y la jugada que derivó en el tanto agónico de Enzo Fernández, cuestionada por una supuesta falta de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah.
Sobre el gol invalidado, Collina explicó que el VAR tiene la facultad de revisar toda la fase ofensiva que desemboca en una conquista. “Marwan Attia pisa claramente a Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, sostuvo.
Además, aclaró que no existe un límite de tiempo o distancia para retrotraer una jugada si la infracción forma parte de la secuencia que termina en gol.
Por otro lado, respecto de la acción previa al 3-2 de Argentina, el italiano también respaldó el criterio adoptado por Letexier y el VAR. “Si un defensor toca primero el balón y luego se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción”, explicó sobre el cruce entre Julián Álvarez y Mohamed Salah.
“Tanto el árbitro como el VAR consideraron que se produjo un contacto normal en el fútbol”, agregó Collina al justificar la continuidad de la jugada que terminó con el gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento.
El dirigente también se mostró conforme con el nivel arbitral durante la Copa del Mundo y fue contundente frente a las acusaciones lanzadas desde Egipto. “Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA o afirmar que el arbitraje está influenciado por nadie, ni siquiera el presidente de la FIFA”, aseguró.
El jefe de los árbitros de la FIFA remarcó la independencia del cuerpo arbitral y aseguró que las decisiones se toman con honestidad. “Los equipos arbitrales tratan de hacerlo lo mejor posible, igual que los jugadores y los entrenadores".
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