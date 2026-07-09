Kempes le respondió a los que acusan a la Selección de ser favorecida por FIFA

El Matador, goleador de la Albiceleste en la primera estrella, expresó: "Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy...".
Mario Alberto Kempes, goleador de Argentina en la obtención de la primera estrella, le respondió a los críticos de la Selección Argentina que la acusan de ser favorecida por la FIFA. Tras la épica remontada en octavos de final, venciendo 3 a 2 a Egipto con tres goles en 13 minutos, los protagonistas egipcios y periodistas e influencers de distintos países volvieron a retomar las teorías de apoyo del ente organizador a los argentinos y el Matador les respondió con todo.
"Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy...", expresó Kempes de manera breve y contundente. Y añadió en este diálogo con TyC Sports: "Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78' yo ya estoy curado de espanto. Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos. ¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco".
Además, comparó a los tres equipos campeones del mundo de Argentina. "El reconocimiento uno lo agradece porque, quieran o no, la primera piedra la pusimos nosotros. Desde el 78' nos ganamos el respeto y, salvo algunas excepciones, los entrenadores tuvieron cuatro años para trabajar, para armar sus planteles de cara a llegar a lo más alto en el Mundial. Ahí Argentina empezó a ganar en credibilidad y esperanza", señaló. "Yo siempre lo dije. Las tres selecciones han sido mejores en su momento. Si esta llega a salir bicampeona, esta va a ser la mejor. Eso está más claro que el agua. De momento los tres vamos empatados", culminó.
Por último, analizó la presente edición de la Copa del Mundo: "Estamos viendo un Mundial muy irregular, quizás un poco mezquino porque cada uno se defiende con las armas que tiene. Entre España, Francia y Argentina va a estar la final, pero también está Inglaterra y ya veremos lo que pasa".
Y con respecto a la Selección Argentina, que viene de dar una impresionante muestra de carácter ante Egipto en octavos y se medirá a Suiza el próximo sábado en cuartos señaló: "Me ha sorprendido cómo le salieron a Argentina. Nadie le va a salir a jugar cara a cara, pero son partidos que hay que pensarlos mucho, trabajarlos mentalmente y no equivocarse porque las llegadas que tienen los equipos contrario son pocas pero las están marcando. Esto te hace pensar que hay errores, pero que por lo visto fueron salvables también".
Y cerró: "Yo siempre digo que los mejores jugadores del mundo te pueden ganar partidos y campeonatos te los gana el equipo. La revolución que hubo el otro día cuando Argentina perdía 2 a 0 fue del equipo. El equipo estaba tan confiado que hizo un esfuerzo titánico y salieron bien las cosas. En doce minutos es muy difícil remontarle a un equipo como Egipto".
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