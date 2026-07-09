Kempes le respondió a los que acusan a la Selección de ser favorecida por FIFA

Y con respecto a la Selección Argentina, que viene de dar una impresionante muestra de carácter ante Egipto en octavos y se medirá a Suiza el próximo sábado en cuartos señaló: "Me ha sorprendido cómo le salieron a Argentina. Nadie le va a salir a jugar cara a cara, pero son partidos que hay que pensarlos mucho, trabajarlos mentalmente y no equivocarse porque las llegadas que tienen los equipos contrario son pocas pero las están marcando. Esto te hace pensar que hay errores, pero que por lo visto fueron salvables también".

Y cerró: "Yo siempre digo que los mejores jugadores del mundo te pueden ganar partidos y campeonatos te los gana el equipo. La revolución que hubo el otro día cuando Argentina perdía 2 a 0 fue del equipo. El equipo estaba tan confiado que hizo un esfuerzo titánico y salieron bien las cosas. En doce minutos es muy difícil remontarle a un equipo como Egipto".