El imperdible análisis de Thomas Tuchel de la remontada de Argentina a Inglaterra

El entrenador del seleccionado europeo expresó que "nadie está más dolido que yo" y recordó que pensó que "no vamos a sobrevivir" al ver la reacción del equipo de Scaloni.
Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, tuvo un imperdible recuerdo y análisis de la increíble remontada de Argentina a su equipo en las semifinales del Mundial 2026. La FA dio a conocer un adelanto de su documental "Reflexiones: el camino de Inglaterra en el Mundial", en el cual el técnico alemán habló con lujo de detalles sobre lo sucedido en la Copa del Mundo, visiblemente afectado al referirse a la caída con la Scaloneta.
“Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo. Pueden torturarse sin parar y pensar que, si hubiera hecho cambios distintos, habríamos ganado el partido. Simplemente no se sabe”, declaró el alemán de 53 años en el inicio de sus respuestas, que fueron citadas por TNT Sports de Reino Unido.
Después, el técnico aseguró que se fue conforme al entretiempo de aquel duelo, pero el aroma de la segunda parte era diferente: “Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones. Después marcamos y tuvimos enseguida la siguiente ocasión. Fuimos a presionarlos, recuperamos una pelota, tuvimos una oportunidad, otra media ocasión; perdimos el balón en otro ataque, llegó la entrada de (Djed) Spence y casi anotan en un contraataque”.
La jugada aludida sucedió pocos minutos después al gol de Gordon. Un mal control de Harry Kane activó la réplica argentina hasta que la pelota le llegó a Giuliano Simeone. El hombre del Atlético de Madrid se dejó anticipar por Spence, pero esa acción dejó su huella: “Eso me afectó; quizá también afectó a los jugadores. De repente entramos en una mentalidad de ‘solo hay que resistir’. Jugamos como si faltaran cuatro minutos y no 30”.
Y mencionó en que falló su equipo en ese encuentro: “En la ejecución, en los detalles: salir jugando desde el fondo, jugar alrededor de (Lionel) Messi, atacar por un lado y cambiar hacia el otro, llevar el juego al campo rival, hacerlos sufrir, tener tiempo para recuperarnos física y mentalmente con la pelota, nos faltó todo eso”.
“Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje, jugaron al fútbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder. Que se joda todo’”, analizó. “Jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis. En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”, remarcó.
“Un momento clave, cuando miro hacia atrás y pienso en qué pasó con mi toma de decisiones, fue que concedimos una oportunidad muy, muy clara justo antes de la pausa para hidratarse. Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”, concluyó.
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