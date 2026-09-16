Un entrenador multicampeón se postuló para la Selección argentina

Antonio Mohamed, quien levantó 14 trofeos en su carrera como técnico, aseguró sobre la chance de reemplazar a Scaloni: "Uno siempre lo sueña y cree que está capacitado".
Antonio Mohamed se postuló como reemplazante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El Turco, quien levantó 14 trofeos en su extensa carrera como técnico, reveló que sueña con ser el conductor de la Albiceleste y que se cree preparado para asumir ese importante lugar.
Mohamed, actualmente entrenador de Toluca de México, expresó: “Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86' en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”.
"La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección", agregó en este diálogo con Radio La Red. El experimentado entrenador, que comenzó su historia en los bancos de suplentes en 2003 en Zacatepec, fue multicampeón en México y también tuvo coronaciones en Argentina, Brasil y Estados Unidos.
Dirigió tres equipos en el fútbol argentino y dejó marcas positivas en dos de ellos: Huracán (donde consiguió el ascenso a Primera División en 2007) e Independiente (ganó la Sudamericana 2010). Además, estuvo al mando de Colón entre 2008 y 2010, donde logró clasificar a una Copa Libertadores.
"Hasta diciembre voy a seguir y después seguramente corte", deslizó Lionel Scaloni en zona mixta después de la final del Mundial 2026 perdida con España. El entrenador siente el peso de tantos años con tal responsabilidad y que más no se puede conseguir porque ganó absolutamente todo. Además, el retiro de Lionel Messi al combinado nacional y la decisión de Walter Samuel de iniciar su camino como entrenador principal son dos hechos que tiene en cuenta el técnico.
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