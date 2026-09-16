Un entrenador multicampeón se postuló para la Selección argentina

"Hasta diciembre voy a seguir y después seguramente corte", deslizó Lionel Scaloni en zona mixta después de la final del Mundial 2026 perdida con España. El entrenador siente el peso de tantos años con tal responsabilidad y que más no se puede conseguir porque ganó absolutamente todo. Además, el retiro de Lionel Messi al combinado nacional y la decisión de Walter Samuel de iniciar su camino como entrenador principal son dos hechos que tiene en cuenta el técnico.