El inédito momento en Racing-Defensa: las dos hinchadas se unieron por Argentina

En la previa, durante y después del partido por la Copa Argentina, los simpatizantes de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad para alentar a la Albiceleste antes de la final del Mundial frente a España.
Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina y avanzó a los octavos de final. En el debut oficial de Juan Pablo Vojvoda, la Academia se impuso con goles de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián Martínez, mientras que Leandro Fernández descontó para el Halcón.
Sin embargo, más allá del contundente triunfo en la cancha, una de las postales más llamativas de la noche se vivió en las tribunas, donde los hinchas de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad para alentar a la Selección Argentina de cara a la final del Mundial frente a España del próximo domingo.
El primer momento se produjo antes del inicio del encuentro, cuando las parcialidades de Racing y Defensa cantaron al unísono "el que no salta es un inglés", en referencia a la victoria por 2-1 de la Albiceleste sobre Inglaterra en la semifinal. El clásico hit futbolero sonó con fuerza en todo el estadio y reflejó el entusiasmo que generó la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a una nueva definición mundialista.
Ya con el partido en marcha, la hinchada de Defensa y Justicia volvió a demostrar su apoyo a la Selección al entonar "quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta", una de las canciones que acompañó al equipo argentino durante este Mundial. El tema se convirtió en uno de los himnos de los hinchas en el torneo y volvió a escucharse con fuerza en las tribunas de la Copa Argentina.
Una vez finalizado el encuentro, el festejo continuó del lado de Racing. Mientras los jugadores celebraban la clasificación, desde las tribunas bajó un nuevo mensaje de aliento para la Selección con el canto "el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", en clara alusión a la final frente a España. Así, por unos minutos, la rivalidad quedó de lado y las dos hinchadas coincidieron en un mismo objetivo: acompañar a la Argentina en la búsqueda de una nueva estrella.
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