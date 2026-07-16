El inédito momento en Racing-Defensa: las dos hinchadas se unieron por Argentina

"El que no salta es un inglés", por parte de ambas hinchadas

¡RACING Y DEFENSA, UNIDOS POR LA SELECCIÓN! Antes del comienzo del ST en Quilmes, ambas hinchadas festejaron el triunfo en las semis de la Copa del Mundo cantando "EL QUE NO SALTA, ES UN INGLÉS". pic.twitter.com/OUKxNjVjcL — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2026

Ya con el partido en marcha, la hinchada de Defensa y Justicia volvió a demostrar su apoyo a la Selección al entonar "quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta", una de las canciones que acompañó al equipo argentino durante este Mundial. El tema se convirtió en uno de los himnos de los hinchas en el torneo y volvió a escucharse con fuerza en las tribunas de la Copa Argentina.