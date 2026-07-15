El único duelo de Argentina y España en Mundiales

La Albiceleste venció 2 a 1 a La Roja por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966 en el único antecedente entre ambos por la máxima cita.
Argentina y España se verán las caras este domingo por la final de la Copa del Mundo y si bien el historial cuenta 14 partidos, solo se enfrentaron una vez en la historia de los Mundiales y el antecedente favorece a la Albiceleste. Fue el 13 de julio de 1966, por la primera fecha del Grupo 2 de la Copa del Mundo de Inglaterra, cuando el seleccionado dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2-1 en Birmingham gracias a un doblete de Luis Artime, uno de los grandes goleadores del fútbol argentino de aquella época.
Artime fue la gran figura de la tarde con dos definiciones que dejaron sin respuestas al arquero José Ángel Iribar. Además, Ermindo Onega tuvo una destacada actuación como conductor del equipo en un triunfo clave para el inicio del torneo. Aquel Mundial terminó con Inglaterra como campeón por un gol que no existió, mientras que Argentina alcanzó los cuartos de final y quedó eliminada tras una polémica derrota frente al propio conjunto anfitrión en Wembley.
Más allá de ese único cruce mundialista, Argentina y España construyeron un historial muy equilibrado a lo largo de los años. Antes de la final del Mundial 2026, ambos seleccionados se enfrentaron en 14 oportunidades entre oficiales y amistosos, con un balance completamente parejo:
14 partidos disputados
6 triunfos de Argentina
6 triunfos de España
2 empates
El antecedente más reciente entre ambos seleccionados se remonta al 27 de marzo de 2018, cuando España goleó 6-1 a la Argentina dirigida por Jorge Sampaoli en un amistoso disputado en Madrid. Este domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, volverán a verse las caras por primera vez en ocho años y protagonizarán el segundo duelo entre ambos en una Copa del Mundo, aunque esta vez con el título de campeón en juego.
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