El único duelo de Argentina y España en Mundiales

La Albiceleste venció 2 a 1 a La Roja por la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966 en el único antecedente entre ambos por la máxima cita.

Argentina y España se verán las caras este domingo por la final de la Copa del Mundo y si bien el historial cuenta 14 partidos, solo se enfrentaron una vez en la historia de los Mundiales y el antecedente favorece a la Albiceleste. Fue el 13 de julio de 1966, por la primera fecha del Grupo 2 de la Copa del Mundo de Inglaterra, cuando el seleccionado dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2-1 en Birmingham gracias a un doblete de Luis Artime, uno de los grandes goleadores del fútbol argentino de aquella época.