Luciano Vietto apuntó contra Gustavo Costas tras su salida de Racing

En primer lugar, Vietto comentó sobre su salida del club: "Se estuvo diciendo que no acepte una rebaja salarial o que no estaba dispuesto a firmar un contrato por productividad, pero esa no es la realidad. No hubo ni una oferta. Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo”.

Y, luego, agregó que “la dirigencia está en su derecho” de no ofrecerle la extensión de su vínculo y comentó que “siempre” le desea “lo mejor” a la Academia, aunque él pensaba "terminar" su carrera en la institución de Avellaneda.

Por otro lado, el ex Atlético de Madrid y Sevilla se refirió a su ausencia en los últimos partidos del Torneo Clausura: “Tras el 1-1 en la Bombonera ya estaba disponible (fecha 4). Cuando no entré fue por el entrenador, no porque estoy todo roto y no puedo jugar ni diez minutos".

image

Además, aclaró que pese a que los inconvenientes que lo obligaron a perderse 16 partidos en el año (padeció, entre otras molestias, un desgarro en el sóleo de la pierna diestra y una lumbalgia que demoró 40 días de tratamiento), él no padece ningún malestar crónico: “Llevo 15 años jugando al fútbol. Solamente me pasó dos veces este problema. Lamentablemente, me pasó ahora. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo. Fue jodido salir de esa lesión. Pero desde el momento que salí, para mí fue un tema olvidado y estuve a disposición”.

Finalmente, el atacante concluyó: “Me costó más que a otros compañeros. Por eso participé poco. No lo estoy culpando a Gustavo (Costas), solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Es un técnico que a Racing le dio mucho pero a mí, por mis formas de jugar, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera. Somos polos opuestos. Pero siempre fue una relación con respeto, le deseo lo mejor”.

Vietto regresó al club a mediados de 2024 y fue de mayor a menor en esta etapa, en la que alzó dos títulos internacionales (la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa de este 2025). En total, disputó 39 partidos: 22 de ellos fueron como titular. A su vez, anotó ocho goles. En el Torneo Clausura, jugó apenas ocho (cuatro desde el arranque) y su último tanto fue de penal en el triunfo contra Aldosivi en condición de local.