El Kun Agüero habló de su rol en Independiente si su lista gana las elecciones

Por otro lado, consultado en Radio La Red sobre quién liderará el área del fútbol profesional, Agüero reveló: “Damián Albil se encargará del proyecto deportivo y la decisión la tendrá Luciano Nakis”. Ya sobre el cierre, se animó a mirar hacia adelante, al próximo mercado de pases del Rojo y habló de un nombre puntual: el de Nicolás Tagliafico, su ex compañero en la Selección y capitán del recordado equipo de Ariel Holan que conquistó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.

“Le queda un año más de contrato. Depende de su estado físico. Uno en Europa intenta seguir hasta que ve que ya no está. Taglia, como muchos otros, no tenían pensado volver por cómo está Independiente”, aseguró el Kun sobre el lateral izquierdo, hoy en Olympique de Lyon. Y cerró: “La gente sabe con qué jugadores tengo relación”.