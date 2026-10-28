El Kun Agüero habló de su rol en Independiente si su lista gana las elecciones

El exfutbolista, que es parte de la lista encabezada por Luciano Nakis para los comicios de diciembre en el Rojo, profundizó sobre la tarea que tendría en la institución.
El Kun Agüero habló de su rol en Independiente si su lista encabezada por Luciano Nakis gana las elecciones en los comicios del club a llevarse a cabo el 13 de diciembre en la institución. A poco más de un mes para que los socios se expresen en las urnas, el exfutbolista profundizó sobre la tarea que tendría en el Rojo.
“Voy a estar con Nakis porque lo conozco hace años y la verdad que fue el primero en decirme cómo iba a funcionar el club. Tenemos ideas parecidas para el club. Yo le dije ‘estoy’ y por eso lo acompaño”, comenzó Agüero. Nakis confirmó este miércoles que su trinomio dirigencial estará conformado por Federico Di Pace y Daniel Bertoni, quien bajó su candidatura para unirse bajo las filas del prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio.
“Mi rol es conseguir nuevos recursos para el club, la parte del sponsoreo. También voy a tener conexiones con los clubes, para mí eso es muy importante. Tener buena relación con Atlético de Madrid, Manchester City, con equipos de México, de Europa, Colombia. Ya estamos en conversación. Es importante traer jugadores como vender. El club necesita eso”, agregó el exfutbolista de la Selección Argentina.
Además, ya aseguró buenos tratos que se están armando en campaña: “Con los sponsors venimos muy bien. Ayer tuve un mensaje de uno de los sueños de una marca muy importante. Ganando las elecciones todo va a ser mucho más fácil, pero ya hay muchas intenciones de marcas de afuera”.
Por otro lado, consultado en Radio La Red sobre quién liderará el área del fútbol profesional, Agüero reveló: “Damián Albil se encargará del proyecto deportivo y la decisión la tendrá Luciano Nakis”. Ya sobre el cierre, se animó a mirar hacia adelante, al próximo mercado de pases del Rojo y habló de un nombre puntual: el de Nicolás Tagliafico, su ex compañero en la Selección y capitán del recordado equipo de Ariel Holan que conquistó la Copa Sudamericana y la Suruga Bank.
“Le queda un año más de contrato. Depende de su estado físico. Uno en Europa intenta seguir hasta que ve que ya no está. Taglia, como muchos otros, no tenían pensado volver por cómo está Independiente”, aseguró el Kun sobre el lateral izquierdo, hoy en Olympique de Lyon. Y cerró: “La gente sabe con qué jugadores tengo relación”.
comentar