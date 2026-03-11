El Liverpool de Alexis Mac Allister perdió con Galatasaray e irá por la remontada en Anfield

El conjunto turco venció 1 a 0 a los Reds con un gol tempranero de Mario Lemina y sacó ventaja en la serie de octavos de final de la Champions League. Mac Allister fue titular e Icardi
El Liverpool de Alexis Mac Allister perdió 1 a 0 con Galatasaray e irá por la remontada de la serie de los octavos de final de la Champions League en Anfield. El conjunto turco sacó ventaja en la serie gracias a un gol tempranero de Mario Lemina a los siete minutos de juego. Por otro lado, el VAR anuló un gol para cada equipo.
Galatasaray abrió el marcador a los siete minutos de juego con un cabezazo de Lemina en el área chica después de un testaso de Victor Osimhen, quien le ganó a todos después de una ejecución de córner, que sirvió de asistencia. El centrodelantero nigeriano estuvo muy activo y estuvo cerca de su gol en varias oportunidades.
Minutos después del gol, en una buena jugada colectiva, Alexis Mac Allister casi asiste a Florian Wirtz: el remate del alemán fue tapado por Uurcan Çakr. Si bien el local fue claramente superior en el primer tiempo, el visitante, con ayuda del volante argentino, tuvo sus oportunidades como la mencionada. De hecho, el futbolista de la Selección Argentina también sacó un remate que pasó muy cerca de un palo.
Giorgi Mamardashvili, el 1 de Liverpool, fue clave para mantener el 0-1 en el primer tiempo: despejó un centro venenoso que nadie desvió y se le metía con un pique complicado y un cabezazo del 9 nigeriano. Hablando de él, Osimhen anotó el 2-0 parcial promediando el complemento y fue anulado por la participación de un jugador en offside.
Y, unos instantes después, el VAR anuló el gol que era el empate de Liverpool de una carambola tras un córner cerrado y mala salida del arquero local: la decisión fue por una mano del futbolista visitante Konatec. Por último, sobre el final, el local pudo ampliar el marcador con algunos contraataques pero no lo consiguió y fue 1-0 el resultado final.
