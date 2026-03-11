Torneo Apertura: Platense lo empató sobre el final y Newell's sigue sin poder ganar

La Lepra ganaba 1 a 0 con un golazo de Facundo Guch y cortaba su larga mala racha pero Augusto Lotti selló el 1 a 1 en el Coloso Bielsa por la décima fecha del Torneo Apertura.

Newell’s igualó 1 a 1 con Platense en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 10 del Torneo Apertura y volvió a dejar puntos en el camino en un partido que tenía encaminado. El equipo rosarino se puso en ventaja en el primer tiempo, pero no lo pudo sostener y sufrió el empate en el tramo final, lo que prolonga su racha sin triunfos en el campeonato.