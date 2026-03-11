Torneo Apertura: Platense lo empató sobre el final y Newell's sigue sin poder ganar

La Lepra ganaba 1 a 0 con un golazo de Facundo Guch y cortaba su larga mala racha pero Augusto Lotti selló el 1 a 1 en el Coloso Bielsa por la décima fecha del Torneo Apertura.
Newell’s igualó 1 a 1 con Platense en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 10 del Torneo Apertura y volvió a dejar puntos en el camino en un partido que tenía encaminado. El equipo rosarino se puso en ventaja en el primer tiempo, pero no lo pudo sostener y sufrió el empate en el tramo final, lo que prolonga su racha sin triunfos en el campeonato.
La Lepra abrió el marcador a los 22 minutos de la primera parte con un gran tiro libre de Facundo Guch, que clavó la pelota junto al palo y desató el festejo en el estadio. Después del gol, el conjunto dirigido por Frank Kudelka tuvo pasajes de buen juego y generó algunas situaciones para ampliar la ventaja, aunque no logró concretarlas ante un rival que se mantuvo siempre cerca en el resultado.
En el segundo tiempo, Platense adelantó sus líneas y comenzó a empujar a Newell’s contra su campo. El visitante avisó en varias oportunidades hasta que a los 38 minutos Augusto Lotti aprovechó una pelota suelta en el área y marcó el 1-1, silenciando al Coloso. Sobre el final, la Lepra llegó al gol otra vez, pero el árbitro lo anuló tras la intervención del VAR por una falta previa.
Tras el partido, Facundo Guch lamentó el resultado y mostró su bronca por la racha negativa. “Feliz por volver a convertir, pero con bronca por no poder ganar. Todas las chiquitas son para los rivales. Hay que levantar la cabeza y seguir para adelante”, expresó el autor del gol, reflejando el clima de frustración que se vive en el equipo rosarino.
comentar