El partido del año: Independiente perdía 3 a 0 con Unión y empató 4 a 4 en la última

Y, cuando el partido se terminaba, a los 54 minutos del segundo tiempo, Fedorco ganó en el área tras un centro y marcó el 4-4 definitivo, desatando el festejo en el Libertadores de América y cerrando un duelo que tuvo de todo: ocho goles, polémicas, remontadas y un final agónico.

De esta manera, Independiente se mantiene 4º en la Zona A y el próximo lunes visitará a Instituto desde las 22.15, mientras que Unión, que venía de cuatro triunfos seguidos, cortó la racha pero en un muy buen partido y sigue 2º, a cuatro puntos de Vélez, y tendrá que recibir a Boca el domingo a las 22.

El resumen de Independiente 4-4 Unión en Avellaneda