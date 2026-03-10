El partido del año: Independiente perdía 3 a 0 con Unión y empató 4 a 4 en la última

El Rojo, que caía 3 a 0 y 4 a 2 con el Tatengue de local, no se dio por vencido y sobre el final sumó un puntazo por el tramite del encuentro que tuvo muchas polémicas.
Independiente empató 4 a 4 con Unión en Avellaneda en uno de los partidos del año del fútbol argentino. El equipo de Gustavo Quinteros, que caía 3 a 0 en el primer tiempo y 4 a 2 en el complemento con el Tatengue de local, no se dio por vencido y sobre el final sumó un puntazo por el tramite del encuentro que tuvo muchas polémicas.
Unión se plantó contra Independiente en Avellaneda y fue muy efectivo: Cristian Tarragona abrió el marcador de penal a los 14 minutos, luego Brahian Cuello amplió a los 20' y Mateo Del Blanco anotó el tercero. Ya sobre el final del primer tiempo, Ignacio Pussetto descontó para Independiente y dejó el partido 3-1 a favor del visitante antes del descanso.
En el inicio del complemento, Gabriel Ávalos convirtió de penal tras un fallo de Merlos que generó polémica y reclamos y volvió a meter al Rojo en partido, pero Unión respondió rápido y llegó al cuarto gol a través de Alex Maizon Rodríguez, que parecía sentenciar la historia en Avellaneda.
Sin embargo, Independiente no se rindió y tuvo recompensa: Ávalos volvió a marcar de cabeza para el 3-4 tras un centro de tiro libre de Malcorra y el Rojo fue con todo en los minutos finales, empujado por su gente y en medio de un clima cada vez más tenso.
Y, cuando el partido se terminaba, a los 54 minutos del segundo tiempo, Fedorco ganó en el área tras un centro y marcó el 4-4 definitivo, desatando el festejo en el Libertadores de América y cerrando un duelo que tuvo de todo: ocho goles, polémicas, remontadas y un final agónico.
De esta manera, Independiente se mantiene 4º en la Zona A y el próximo lunes visitará a Instituto desde las 22.15, mientras que Unión, que venía de cuatro triunfos seguidos, cortó la racha pero en un muy buen partido y sigue 2º, a cuatro puntos de Vélez, y tendrá que recibir a Boca el domingo a las 22.
comentar