Racing aguantó con un jugador menos y empató sin goles con Sarmiento en Junín por la décima fecha del Torneo Apertura. La Academia, que jugó con diez en gran parte del complemento por la expulsión de Marco Di Césare, igualó con el Verde y sigue en zona de clasificación en su grupo del campeonato local.
El equipo de Gustavo Costas tuvo un encuentro mucho más difícil de lo que esperaba con Sarmiento: el tramite fue equilibrado y debió resistir con un hombre menos. Racing no pudo replicar su excelente actuación contra Atlético Tucumán (3-0) pero sacó un punto importante de visitante por el tramite y la expulsión de su futbolista.
Di Césare vio la roja por doble amarilla: recibió la primera por una fuerte entrada y luego hizo una falta infantil sobre Junior Marabel, quien lo superó y lo agarró y tiró para cortar su ataque. Tras esta situación, Sarmiento volvió a tener el protagonismo con el balón, se acercó al arco rival y Racing tuvo buenas contras pero el marcador no se movió: fue 0 a 0 en Junín.
Con este resultado, Racing quedó quinto en la Zona B del Torneo Apertura con 12 puntos y en la próxima fecha recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. Por su parte, Sarmiento está décimo con 10 unidades -a uno de la zona de clasificación- y en la siguiente jornada visitará al River de Eduardo Coudet.
