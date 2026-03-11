Racing aguantó con un jugador menos y empató sin goles con Sarmiento

Di Césare vio la roja por doble amarilla: recibió la primera por una fuerte entrada y luego hizo una falta infantil sobre Junior Marabel, quien lo superó y lo agarró y tiró para cortar su ataque. Tras esta situación, Sarmiento volvió a tener el protagonismo con el balón, se acercó al arco rival y Racing tuvo buenas contras pero el marcador no se movió: fue 0 a 0 en Junín.